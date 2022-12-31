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Giriş Tarihi: 31.12.2022 15:08 Son Güncelleme: 31.12.2022 15:11

Görev şehidi komiser son yolcuğuna uğurlandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Ekrem Uyar, Bodrum'dan Menteşe ilçesine görev dönüşü sırasında geçirdiği kaza sonucu görev şehidi oldu. Şehit Uyar’ın cenazesi düzenlenen törenin ardından görev arkadaşlarının omzunda gözyaşı ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Görev şehidi komiser son yolcuğuna uğurlandı

Milas-Yatağan karayolu üzerinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yunus Üstün idaresindeki otomobil yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Ekrem Uyar olay yerinde görev şehidi oldu. Araç sürücüsü Komiser Yunus Üstün Milas Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yunus Üstün'ün bilincinin açık oluğu öğrenildi.

Görev şehidi Ekrem Uyar için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Uyar'ın cenazesine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ve görev arkadaşları katıldı. Şehit Uyar'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Anne ve babasının feryatları yürekleri dağladı. Şehit Uyar'ın tabutu görev arkadaşlarının omzunda gözyaşı ve dualarla memleketi Aydın'ın Çine ilçesine gönderildi.

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Görev şehidi komiser son yolcuğuna uğurlandı
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