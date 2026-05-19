Görev şehitlerine veda

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uğradıkları saldırı sonucu şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler (43) ve Emrah Koç (32), gözyaşları içinde toprağa verildi. Çorlu Emniyet Müdürlüğü'ndeki törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
'nin yanı sıra protokol üyeleri ve şehitlerin meslektaşları katıldı. Şehitlerden Emrah Koç'un naaşı Van'a uğurlandı. Evli ve 1 çocuk babası Tütüncüler'in naaşı ise Çorlu Şehitliği'nde toprağa verildi. Tütüncüler'in eşi Eda Tütüncüler ile oğlu Miraç Ege Tütüncüler'in törende şehidin polis üniformasını giymesi yürekleri dağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevleri başında şehit düşen polis memurlarının acılı ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.