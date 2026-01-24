Haberler Yaşam Haberleri “Görev yap, para kazan” yalanıyla 14.8 milyonluk vurgun yaptılar!
Kayseri'de YouTube üzerinden kurulan yatırım tuzağı çökertildi. Görev adı altında yatırım vaadiyle dolandırıcılık şebekesine yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 29 kişiden 8’i tutuklandı. Şüphelilerin 14 milyon 825 bin liralık haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, YouTube üzerinden yapay zekayla sahte videolar oluşturarak insanları sohbet gruplarına ekleyip sahte görevlerle çok sayıda vatandaşın mağdur edildiğini belirledi. Bir vatandaşın Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvurarak 756 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelilerin toplam 14 milyon 825 bin 736 TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

3 aylık çalışma sonucunda 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

