“Görev yap, para kazan” yalanıyla 14.8 milyonluk vurgun yaptılar!

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, YouTube üzerinden yapay zekayla sahte videolar oluşturarak insanları sohbet gruplarına ekleyip sahte görevlerle çok sayıda vatandaşın mağdur edildiğini belirledi. Bir vatandaşın Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvurarak 756 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelilerin toplam 14 milyon 825 bin 736 TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.