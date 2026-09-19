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Giriş Tarihi: 19.09.2026

Görevi başında şehıt oldu

Görevi başında şehıt oldu
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KIrıkkale'de 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında inceleme yapan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, otomobilin çarpması sonucu şehit oldu. Kaza, önceki gün Bahşılı ilçesinde meydana geldi. İ.U. idaresindeki otomboil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ö.'ye çarptı. İhbar üzerinekaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.Ö., kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından olay yeri inceleme çalışmalarını yürüten görevli polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya'ya, Ö.F.Ü. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan polis memuru Sarıyalçınkaya, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Polis memuru Sarıyalçınkaya memleketi Şebinkarahisar'da toprağa verilirken, iki sürücü de tutuklandı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Görevi başında şehıt oldu
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