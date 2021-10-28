Görme engeline rağmen hafız oldu

ERZURUM
Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde devlet koruması altında 6 yıldır yaşamını sürdüren Berna Deligöz (20), Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık belgesi aldı. Erzurum Yakutiye İlçesi
Görme Engelliler Ortaokul son sınıf öğrencisi olan Deligöz, İmam Hatip Lisesi
'ni de bitirdikten sonra İlahiyat Fakültesi
okuyup Kur'an-ı Kerim hocası olmayı hedefliyor. Deligöz, "Kur'an-ı Kerim'i okurken Peygamber Efendimizin huzurunda gibi kendimi hissediyorum. Bizleri Yaradan Allah'ın beni cennetine koyacağını hissediyorum. Hafız olmak hayalimdi ve hafız oldum. Arkadaşımın da hafız olmasını istiyorum. Okuyup Kur'an-ı Kerim hocası olmak istiyorum" dedi. En büyük hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'la bir araya gelmek olan Deligöz, "Cumhurbaşkanıma Nisa Suresi'nin 1 ila 6. ayetlerini okumak istiyorum. Ona Kur'an-ı Kerim'i ezberlediğimi söyleyeceğim. Cumhurbaşkanıma, kaldığım yerde bana çok iyi bakıyorlar diyeceğim" ifadelerini kullandı. İHA