Göz ameliyatı yalanıyla milyonluk vurgun

İstanbul'da iki ayrı özel göz hastanesinin, yapmadıkları cerrahi işlemleri, yapılmış gibi fatura ederek Sosyal Güvenlik Kurumu'nu milyonlarca Türk Lirası dolandırdığı ortaya çıktı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamelerde; hastanelerin 2013-2016 yılları arasında sokak ve caddelerde kurdukları stantlarla ücretsiz göz muayenesi vaadiyle vatandaşları anlaşmalı doktorlara yönlendirdikleri anlatıldı. Kimlik bilgilerini alınan vatandaşlara basit işlemler yapıldığı halde, maddi değeri yüksek cerrahi işlemler yapılmış gibi sahte fatura düzenlenerek SGK'nın zarara uğratıldığı belirtildi. Birbiriyle bağlantısı olmayan şüphelilerin 2 dolandırıcılık eyleminin birinin başında Hamidullah Y., diğerinin başında ise Ramazan B.T. olduğu belirlendi. Hamidullah Y.'nin organizasyonunda SGK'dan yaklaşık 13.5 milyon lira, Ramazan B.T.'nin organizasyonunda ise yaklaşık 12 milyon lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi.Hastanelerin birinde 20 bin 29, diğerinde ise 8 bin 288 sahte ameliyat tespit edildi. Hazırlanan iddianamede; bir doktorun 2 yıl içerisinde 414 ameliyat yaparken aynı sürede başka bir doktorun 3 ameliyat yaptığına dikkat çekildi. Fatura kesilen mağdurların ifadesine başvurulduğunda, vatandaşların hastaneye hiç gitmedikleri, ameliyat ya da cerrahi işlemleri almadıkları kaydedildi. Diğer dolandırıcılık organizasyonunun hastanedeki iki doktorun Tabipler Odası'na yaptığı ihbar ile ortaya çıktığı öğrenildi.Operasyon kapsamında tutuklanan şüpheliler, usulsüz işlemlerle SGK'ya fatura ettikleri toplam 25 milyon liranın üzerindeki tutarı geri ödeyerek etkin pişmanlıktan yararlanma talebinde bulundu. Tutuklanan şüpheliler tahliye olurken 14'ü doktor toplam 22 şüpheli hakkında 'Zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık', 'Zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik' suçlarından etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 15 yıl 2 aya kadar hapsi istendi.