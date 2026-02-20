Göz doktoruna saldıran maganda gözaltında

Olay, dün öğleden sonra Selçuk Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Gün içerisinde 72 hastayı muayene eden Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Kahraman'ın yanına gelen bir vatandaş randevusuz muayene olmak istedi. Kahraman ise yarına randevu verdiğini söyleyerek vatandaşa yarın gelmesini söyledi. Ancak bunu kabul etmeyen saldırgan Kahraman'a fiziki saldırıya maruz kaldı. Olaydan sonra yakalanan maganda gözaltına alındı.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI

Selçuk Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre olay dün öğleden sonra meydana geldi. Gün içerisinde 72 hastayı muayene eden uzman doktorun, randevusuz muayene talebinde bulunan bir kişiyi ertesi gün için planlamasına rağmen saldırıya maruz kaldığı bildirildi. Saldırganın gözaltına alındığı ve hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Kaymakamlık açıklamasında, her şartta sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği vurgulanarak, Dr. Uğur Kahraman'a ve tüm sağlık camiasına geçmiş olsun dilekleri iletildi.