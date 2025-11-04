Göz göre göre kadın cinayeti

Erzurum'da Salih Aybaş (52), sokak ortasında kovaladığı Nermin Tirit'i (47) tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Aybaş'ın, 2 yıl önce Tirit'i bıçakladığı gerekçesiyle girdiği açık cezaevinden, 11 gün önce izin alarak çıktığı öğrenildi. Olay, dün sabah saatlerinde Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi.Salih Aybaş, kovaladığı Nermin Tirit'i oturduğu sitenin bahçesinde tabancayla 4 el ateş ederek yaraladı. Aybaş, Tirit'i vurduktan sonra kendi başına ateş ederek intihar etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede Aybaş ile Tirit'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İnceleme sonrası Tirit ve Aybaş'ın cansız bedenleri Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Salih Aybaş ile Nermin Tirit'in Erzurum Teknik Üniversitesi'nde temizlik görevlisi olarak çalıştığı, Aybaş'ın 2023 yılında Tirit'i bıçakladığı ve ona yönelik eylemleri nedeniyle 'Kadına yönelik şiddet', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Tehdit' suçlarından girdiği Erzurum açık cezaevinden 22 Ekim'de izinli olarak çıktığı öğrenildi. İkili arasında yaşanan tartışmaların, üniversitede görev yaptıkları dönemde Tirit'in, Aybaş'ın temizlik görevini yerine getirmediğini söylemesi ve kendisine iftira attığı yönündeki iddialarla başladığı ileri sürüldü.