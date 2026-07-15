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Giriş Tarihi: 15.07.2026

Göz kırpma kavgası cinayetle bitti

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Göz kırpma kavgası cinayetle bitti
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Bursa'da 32 yaşındaki Süleyman Köroğlu, eşine göz kırptığını ve sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği 41 yaşındaki Yetiş Gönültaş'ı öldürdü.
Mustafakemalpaşa ilçesi Yeni Dere Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Köroğlu (32) ile Yetiş Gönültaş (41) arasında taciz nedeniyle yaşanan gerginlik cinayetle bitti. Daha önce eşine göz kırptığını ve sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği Yetiş Gönültaş ile tartışan Süleyman Köroğlu, komşusuna misafirliğe giden Gönültaş'ı takip ederek eve girdi. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Süleyman Köroğlu, yanında taşıdığı tabancayı çıkararak Gönültaş'a art arda ateş etti. Zanlı olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Yetiş Gönültaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Süleyman Köroğlu yakalandı.

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