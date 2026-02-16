Gözaltına alınan başkandan skandal yayın! Hem yalanladı hem “Gözaltına alındım” dedi

Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, İstanbul'da silahlı bir organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İfade verdikten sonra serbest bırakılan fakat gözaltı işlemi uygulanan Erol Temel, sosyal medya hesaplarında gözaltına alınmadığını ve akşam canlı yayına çıkacağını ifade etti.

Haberi yalanlayan ve ardından Vanorg TV adlı sosyal medya hesabında canlı yayına çıkan Erol Temel gözaltına alındığını ve ifadesinden sonra serbest kaldığını ifade etti ve haberi kendisi de doğrulamış oldu.

Yalanladığı haberi doğrulayan Erol Temel yayını kendi sosyal medya hesabında da paylaştı. Yayını yapan kişi moderatör de SABAH'ın haberini doğrulayan Erol Temel'e rağmen haberin yalan olduğunu söyledi ve hem SABAH Gazetesi'ni hem de SABAH muhabirini hedef gösterdi.

Başkan Erol Temel yayındaki ifadesinde; "Yurt dışından döndüğümde bir ifadeye çağrıldım, gidip ifademi verdim ve çıktım. Ancak buna rağmen 'gözaltına alındı' şeklinde asılsız bir haber yayıldı" diyerek gözaltına alınıp serbest bırakıldığını da itiraf etti.