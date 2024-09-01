Kayıp Narin olayında yeni gelişme: Gözaltındaki amcayla ilgili ek gözaltı kararı alındı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan Narin Güran ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Jandarma tarafından Narin'i arama çalışmaları da devam ederken, Cuma günü ifade işlemleri için gözaltına alınan Tavşantepe Köyü Muhtarı olan Narin'in amcası S.G.'nin de jandarmadaki ifade işlemleri de sürüyor. Jandarmada sorgusu devam eden ve aracında Narin'e ait DNA örneklerini rastlanan amca S.G. ile ilgili ek gözaltı kararı alındı.