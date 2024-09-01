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Giriş Tarihi: 1.9.2024 18:31 Son Güncelleme: 1.9.2024 19:04

Kayıp Narin olayında yeni gelişme: Gözaltındaki amcayla ilgili ek gözaltı kararı alındı

Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan köy muhtarı amca S.G. ile ilgili ek gözaltı kararı alındı. Amcanın jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kayıp Narin olayında yeni gelişme: Gözaltındaki amcayla ilgili ek gözaltı kararı alındı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan Narin Güran ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Jandarma tarafından Narin'i arama çalışmaları da devam ederken, Cuma günü ifade işlemleri için gözaltına alınan Tavşantepe Köyü Muhtarı olan Narin'in amcası S.G.'nin de jandarmadaki ifade işlemleri de sürüyor. Jandarmada sorgusu devam eden ve aracında Narin'e ait DNA örneklerini rastlanan amca S.G. ile ilgili ek gözaltı kararı alındı.

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Kayıp Narin olayında yeni gelişme: Gözaltındaki amcayla ilgili ek gözaltı kararı alındı
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