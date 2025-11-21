Gözler o firmaya çevrildi! 3 yaşındaki Karan da ilaçlama kurbanı oldu: ATK raporu ortaya çıktı

Şişli, 18 Nisan'da Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Bir dairede yapılan ilaçlama sonrası, karşı dairede oturan çiftin çocukları rahatsızlandı. Gece saatlerinde çocuğun sürekli kustuğu gören aile, hastaneye gitti. Burada tedavi altına alınan çocuk, bir süre sonra hayatını kaybetti. Karan'ın babası Şahin Yazıcı'nın ilaçlama firmasından şikayetçi olduğu öğrenildi.

Şikayetçi olunan firmanın ise Fatih'te Böcek ailesinin de ölümüne neden olduğu öne sürülen ilaçlama firması olduğu öne sürüldü. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında baba Şahin Yazıcı'nın da ifadesi alındı. Adli Tıp Kurumu'ndan da otopsi raporu talep edildi.