Haberler Yaşam Haberleri Gözleri Karadeniz 10. bölüm izle! ATV ile Gözleri Karadeniz son bölüm izle
Giriş Tarihi: 4.11.2025 17:11

Gözleri Karadeniz 10. bölüm izle! ATV ile Gözleri Karadeniz son bölüm izle

ATV'nin sevilen dizisi Gözleri Karadeniz 10. bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın bulunduğu yapım, güçlü hikayesiyle salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. 4 Kasım 2025 tarihli son bölümde ise Güneş ve Azil'in yakınlaşmasına tanık olan Osman, gördüklerini şaşkınlıkla sindirmeye çalışırken polisler tarafından apar topar karakola götürülür. İşte, Gözleri Karadeniz 9. bölüm izle linki.

Gözleri Karadeniz 10. bölüm izle! ATV ile Gözleri Karadeniz son bölüm izle

Gözleri Karadeniz, 4 Kasım 2025 Salı günü 8. bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. ATV ekranlarında yayınlanan yapımda Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız başrolde yer alıyor. Yeni bölümde Güneş ve Azil'in yakınlaşmasına tanık olan Osman, gördüklerini şaşkınlıkla sindirmeye çalışırken polisler tarafından apar topar karakola götürülür. İşte, Gözleri Karadeniz 10. bölüm izle linki.

GÖZLERİ KARADENİZ 10. BÖLÜM İZLE

Gözleri Karadeniz dizisi, yeni bölümüyle ATV'de ekrana geliyor. 10. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkan yapımı izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

GÖZLERİ KARADENİZ YENİ BÖLÜM İZLE!

GÖZLERİ KARADENİZ 10. BÖLÜM KONUSU

Güneş ve Azil'in yakınlaşmasına tanık olan Osman, gördüklerini şaşkınlıkla sindirmeye çalışırken polisler tarafından apar topar karakola götürülür. Mehmet dediğini yapmış, tüm ailesi ve konsey hakkında itirafçı olmuştur.

Osman'ın yokluğunda liderliği tamamen üstlenen Azil, ailesini ve Maçari soyadını kurtarmayı hedefler. Mehmet, itirafçılığı sonrasında güç zehirlenmesi yaşamaktadır.

Havva ve Sado'yu da yanına alarak tehlikeli bir işe daha atılırken, Azil'le karşı karşıya geleceğinden habersizdir. Üst mercilerden gelen beklenmedik bir iş birliği teklifi, Azil'e Osman'ı kurtarma yolunda bir çıkış yolu gösterir.

Tehlikeli bir göreve atılan Azil, bu süreçte Güneş'le biraz daha yakınlaşır ve en sonunda ilişkilerine dair önemli bir karar alır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gözleri Karadeniz 10. bölüm izle! ATV ile Gözleri Karadeniz son bölüm izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz