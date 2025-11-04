Gözleri Karadeniz 10. bölüm izle! ATV ile Gözleri Karadeniz son bölüm izle

Gözleri Karadeniz, 4 Kasım 2025 Salı günü 8. bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. ATV ekranlarında yayınlanan yapımda Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız başrolde yer alıyor. Yeni bölümde Güneş ve Azil'in yakınlaşmasına tanık olan Osman, gördüklerini şaşkınlıkla sindirmeye çalışırken polisler tarafından apar topar karakola götürülür. İşte, Gözleri Karadeniz 10. bölüm izle linki.
Gözleri Karadeniz dizisi, yeni bölümüyle ATV'de ekrana geliyor. 10. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkan yapımı izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Osman'ın yokluğunda liderliği tamamen üstlenen Azil, ailesini ve Maçari soyadını kurtarmayı hedefler. Mehmet, itirafçılığı sonrasında güç zehirlenmesi yaşamaktadır.
Havva ve Sado'yu da yanına alarak tehlikeli bir işe daha atılırken, Azil'le karşı karşıya geleceğinden habersizdir. Üst mercilerden gelen beklenmedik bir iş birliği teklifi, Azil'e Osman'ı kurtarma yolunda bir çıkış yolu gösterir.
Tehlikeli bir göreve atılan Azil, bu süreçte Güneş'le biraz daha yakınlaşır ve en sonunda ilişkilerine dair önemli bir karar alır.