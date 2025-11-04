Gözleri Karadeniz 10. bölüm izle! ATV ile Gözleri Karadeniz son bölüm izle

Osman'ın yokluğunda liderliği tamamen üstlenen Azil, ailesini ve Maçari soyadını kurtarmayı hedefler. Mehmet, itirafçılığı sonrasında güç zehirlenmesi yaşamaktadır.

Havva ve Sado'yu da yanına alarak tehlikeli bir işe daha atılırken, Azil'le karşı karşıya geleceğinden habersizdir. Üst mercilerden gelen beklenmedik bir iş birliği teklifi, Azil'e Osman'ı kurtarma yolunda bir çıkış yolu gösterir.