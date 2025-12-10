Haberler Yaşam Haberleri Gözleri Karadeniz 15. bölüm izle! "Azil ve Güneş kız istemeye giderse!" ATV ile Gözleri Karadeniz son bölüm
Giriş Tarihi: 10.12.2025 07:11

ATV’nin sevilen dizisi Gözleri Karadeniz, 15. bölümüyle seyirciyle buluşuyor. Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın başrollerinde yer aldığı yapımda, Azil ve Güneş yara almış ilişkilerini onarmaya çalışırken, aralarındaki kırgınlıklar yeniden gün yüzüne çıkıyor. İzleyiciler ekran başına geçiyor. İşte, Gözleri Karadeniz 15. bölüm izleme ekranı...

Gözleri Karadeniz, 9 Aralık 2025 Salı günü 15. bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. ATV ekranlarında yayınlanan yapımda Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız başrolde yer alıyor. Yeni bölümde Azil ve Güneş'in kırgınlıklarla örülü ilişkisi onarılmaya çalışılırken, Azil'e yönelik kurulan ölümcül pusunun gizemli bir müdahaleyle bozulması yeni bir tehdidin habercisi oldu. İşte, Gözleri Karadeniz 15. bölüm izle linki.

Gözleri Karadeniz dizisi, yeni bölümüyle ATV'de ekrana geliyor. 15. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkan yapımı izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

GÖZLERİ KARADENİZ 15. BÖLÜM KONUSU

Azil ve Güneş, yara almış ilişkilerini onarmaya çalışırken aralarındaki kırgınlıkların gölgesi her fırsatta geri döner; bu sırada Azil'i öldürmek için kurulan pusunun, kimliği belirsiz biri tarafından bozulması yeni bir tehdidin varlığını hissettirir.

Mehmet ile Peri arasındaki hesaplaşma aile içinde fırtınalar koparırken, Peri'nin Maçari konağına yaptığı sert çıkış tüm dengeleri altüst eder. Nermin ve Havva arasındaki rekabet, Güneş'in miras meselesiyle birleşerek konakta gerilimi iyice artırır.

Dursun ve Fatoş'un ilişkisi ciddileşirken Cemal'in kız isteme heyecanı komik ve duygusal anlara sahne olur.Sancar'ın karanlık tarafa geçişi ise hem Mehmet'i hem de Maçarileri bekleyen büyük fırtınanın habercisidir.

