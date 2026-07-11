Gözlerine inanamadı! Kumların arasında küçük bir servet buldu: Hemen fotoğrafını çekip…





"İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK"



Yaşanan süreçten büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu ifade eden Nursen Helva, olayı şu sözlerle anlattı:

"O gün ben burada görevliydim, görev yerim Elmasburnu'ydu. Çöp toplarken yerde siyah bir kese olduğunu görüp aldım. Sonra baktım ki içinde altın ve para vardı. 80 gram altın, bir çeyrek, 100 dolar ve 400 TL gibi bir para bulunuyordu. Ben bunları aldım ve fotoğraflarını çekerek Temizlik İşleri Müdürümüze bildirdim. Müdürümüz bana, 'Şefinle git, altınları emniyet birimine teslim edip tutanak altına alın' telkininde bulundu. Biz de vatandaşlık görevimizi, insanlık görevimizi yaptık. Parayı teslim ettik karakola, tutanak altına alındı. Daha sonra oraya bir bayan geldi, ihbarda bulunmuş, 'Altınım kayboldu' diye. Sonra altınların sahibinin bu bayanın olduğunu tespit ettiler ve altınlar sahibine ulaştı. Bu tabii ki çok güzel ve benim için mutluluk verici bir şey. Karakolda konuştuk, bana sarıldı, teşekkür etti, 'Kızım hakkını helal et' dedi. Onlar da çok mahcup olmuşlar kaybettikleri için, o da altınların oğlunun olduğunu söyledi çünkü emanetmiş. Biz teslim ettik, mutlu olduk ve gururlandık. Helal olmayan bir parayı yolda ya da herhangi bir yerde buldukları zaman, benim gibi örnek bir davranışta bulunup emniyet güçlerine teslim etsinler."

Haber Girişi Buse Sever - Editör