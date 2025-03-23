Gözlerini açtı, normal servise alındı

İstanbul'a kontrole götürdükleri 5 günlük bebekleri Su Alya'nın tedavisinden Düzce'ye dönerken Sakarya'nın Akyazı ilçesinde araçla beton bariyere çarparak yaşamını yitiren Dr. Yonca Haymana Güngör (32) ve eşi Selman Güngör'ün (33) vefatının üzerinden 17 gün geçti. Kazada ağır yaralanan Su Alya bebekten ise herkesi sevindiren haber geldi.

Entübe edilen ve yoğun bakımda tedavi gören Su Alya bebek gözlerini açtı ve normal servise alındı. Genç çifti kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan ailesi ve yakınlarının duaları kabul oldu, Su Alya bebeğin sağlık durumunun daha da iyiye gittiği öğrenildi. Yonca Haymana Güngör ile Selman Güngör'ün aynı lisede okuduğu, 2017'de Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduğu öğrenildi.