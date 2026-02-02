Gözü dönen damat dehşet saçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Adem Ü, sokak ortasında kayınpederi 68 yaşındaki Ahmet K.'yı öldürüp, 35 yaşındaki kayınbiraderi Halil K'yı bacağından yaraladı. Olay anı kameraya yansırken, katil damadı arama çalışmaları sürüyor. İnegöl ilçesinde Adem Ü, Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak üzerinde husumetli olduğu kayınpederi Ahmet K ve kayınbiraderi Halil K. ile karşılaştı.

Adem Ü, belinde taşıdığı tabancayı çıkararak kayınpederi ve kayınbiraderine kurşun yağdırdı. Adem Ü. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Göğsüne kurşun isabet eden kayınpeder Ahmet K, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bacağından yaralanan kayınbirader Halil K'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, Adem Ü'yü yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Adem Ü.'nün, 5 sene önce kanser nedeniyle vefat eden eşi Türkan Ü.'nün mevlüt merasimine yakınlarını çağırmadığı için kayınpederi ile arasında husumet olduğu öğrenildi.Yaşanan silahlı saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.