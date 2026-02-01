Gözü dönen damat kayınpederini öldürdü

İnegöl ilçesinde ikamet eden Adem Ü., Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak üzerinde husumetli olduğu kayınpederi Ahmet K. ve kayınbiraderi Halil K. ile karşılaştı. 3'lünün arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Gözü dönen damat Adem Ü., belinde taşıdığı tabancayı çıkararak kayınpederi ve kayınbiraderine kurşun yağdırdı. Adem Ü. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Göğsüne kurşun isabet eden kayınpeder Ahmet K., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bacağından yaralanan kayınbirader Halil K.'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis, Adem Ü.'yü yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.