Gözübüyük çiftine çifte mutluluk

Adıyaman'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında faizsiz evlilik kredisiyle yuva kuran Murat ve Serap Gözübüyük çifti, bir yıl sonra dünyaya gelen ikiz kız çocuklarıyla büyük mutluluk yaşadı. Çiftin aldığı 150 bin liralık kredi ise proje kapsamında hibeye dönüştürüldü. 2024'te başlatılan proje ile evlilik hazırlığı yapan gençlere ekonomik destek sağlanırken, Adıyaman'da bugüne kadar 4 bin 541 kişi başvuruda bulundu. Başvuruları uygun bulunan 2 bin 256 kişi, 48 ay vadeli, ilk 2 yılı geri ödemesiz ve faizsiz kredi desteğinden yararlanırken, evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti de aldı. Merkeze bağlı Ahmethoca köyünde yaşayan Murat ve Serap Gözübüyük çifti de projeye başvurarak 150 bin liralık destek aldı ve bu katkıyla evliliklerini gerçekleştirdi.

BORÇ YÜKÜNDEN KURTULDULAR

Evliliklerinin ilk yılında Demsal ve Delal isimlerini verdikleri ikiz kızlarını kucaklarına alan çift, çocuklarının doğumuyla ikinci bir sevinç daha yaşadı. Bakanlığın uygulaması kapsamında ikiz çocuk sahibi olan ailelerin kredi borcu hibeye çevrilirken, Gözübüyük ailesi hem çocuklarına kavuşmanın hem de borç yükünden kurtulmanın mutluluğunu yaşadı. Gözübüyük ailesini evlerinde ziyaret eden Adıyaman Vali Yardımcısı Emine Karataş ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat, bir yaşına giren ikizlere çeşitli hediyeler verdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör