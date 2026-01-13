Gram altın ve gümüşte rüzgar terse mi dönecek? İslam Memiş ’sabır ister’ diyerek tarih ve rakam verdi

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞ NE KADAR OLACAK? RÜZGAR TERSE Mİ DÖNECEK?

İslam Memiş gram altın ve gümüş için beklentisini şu sözlerle açıkladı:

"Bu yılın ilk yarısında yine 4.880 dolar ons altın tarafında, 8.000 TL seviyesi gram altın tarafında bekliyoruz. Gümüş fiyatları şu anda tarihi zirvelerde. Bu fiyatların sert bir düzeltmesi olabilir. Gümüş altına kıyasla daha farklı bir emtia. Sabır ister. Çok sert hareketler gösterir. Gümüşün gram fiyatında bu yılın ilk yarısında 140-150 lira beklentimiz var. 2026 yılında biz altın ve gümüş fiyatlarında böyle yüzde 100, yüzde 200 bir getiri bekliyor muyuz? Hayır beklemiyoruz. Rüzgar tersine dönebilir. Sadece altın ve gümüşe bel bağlayarak yatırım yapmayın. Evet değerli varlıktır, sizi korur ama hayal kurmak farklı Gramı 30 TL olan bir gümüş almadın bugün 118 TL. Bu seviyeden alırsan ne kadar kazandıracak? Tekrar bir düzetlem yapacak mı? Belirsizlik çok fazla. Altında 500 dolar işçilik vardı, 5 bin dolara yükseldi. Ekstra bir işçilik maliyeti var."