Gram altın ve gümüşte rüzgar terse mi dönecek? İslam Memiş ’sabır ister’ diyerek tarih ve rakam verdi

ABD Başkanı Trump'ın Powell'a yönelik sert sözlerinin ardından ons altın 4.600 doları, gümüş ise 86 doları aştı. Gram altın 6.400 TL, gram gümüş ise 120 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Yaşanan sert yükselişin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum geldi.
A Haber canlı yayınında konuşan İslam Memiş, piyasaların oldukça karışık ve öngörülemez bir süreçten geçtiğini belirterek yatırımcıların bu "puslu havada" varlıklarını korumak için stratejik davranmaları gerektiğini vurguladı.
ALTIN VE GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELDİ?
Küresel piyasalarda tansiyonun yüksek olduğunu ifade eden Memiş, özellikle Fed Başkanı Powell'ın sert açıklamaları ve Trump'ın piyasaları manipüle eden söylemlerinin istikrarı bozduğunu belirtti. İslam Memiş, "Piyasalar 2025 yılında olduğu gibi karışık, belirsiz bir dönem geldi. Yine 2026 yılının geneline baktığımız zaman yine jeopolitik gerilimleri, yine merkez bankaları, yine küresel ekonomilere dair belirsizin olduğu bir döneme girdik. Altın ve gümüş fiyatları neden yükseliyor? Puslu havalarda, enflasyonist ortamlarda, belirsizliğin olduğu dönemlerde tansiyon yüksek oluyor. Fed Başkanı Powell'ın sert açıklamaları vardı. Trump yine Fed Başkanı Powell'ı sıkıştırmaya devam ediyor. Trump'ın açıklamaları piyasaları ciddi bir anlamda manipüle ediyor ve istikrar bozuyor. Öngörülemeyen bir piyasa oluşumu oluyor. Bu belirsizlik nedeniyle güvenli liman talebi devam ediyor. Düne kıyasla biraz daha sakin bir seyir var" dedi.
BORSA YATIRIMCISI YILA İYİ BAŞLADI
İslam Memiş, "Borsa olumlu başladı haftaya 12.000 puan seviyesinin üzerindeyiz. Borsa yatırımcısı yıla iyi başladı ve bu yıl sonuna kadar muhtemelen 14.000 puan seviyeleri sürpriz olmayacaktır" dedi.
ALTIN VE GÜMÜŞTE ÖNEMLİ VİRAJ
Altın ve gümüşte için önemli virajı açıklayan İslam Memiş, Haziran ayına işaret etti. İslam Memiş, şunları kaydetti:
"Döviz kurları stabil, olumsuz bir gelişme yok yatay seyir devam ediyor. Ama altın ve gümüşte tansiyon yüksek. Ons altın 4584 dolar seviyesinde ons gümüş 86 dolarda. Çok yüksek. Emtialar üzerinden bir savaş var. Altında söz sahibi ABD, gümüşte ise Çin. Bu savaş muhtemelen devam edecek. Yatırımcılar elindeki varlıklara sahip çıkmalı. Özellikle altın gümüş tarafında Haziran ayına kadar yılın ilk yarısında yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ama yılın ikinci yarısında biraz daha dinlenen, biraz daha düşüş trendinde bir altın gümüş piyasası görebiliriz. Ana trende odaklanacağız. Hazirandan önce bankalar kredi musluklarını açabilir. Bankalar müşterilerine nakit dağıtacağı bir dönem olabilir. Bu dönemde emlak daha çok talep görür. İkinci yarıda ise borsayı, kripto parayı daha çok konuşacağız. İkinci yarıda yine ev alacaklar, araba alacaklar bu tarafta yoğunlaşabilir. Teşvikler kamuoyuna sunulabilir. Bu dönemde iyimser tablo bekliyoruz. "
"AL-SAT DEĞİL, AL-YAT YATIRIMCISI OLUN"
İslam Memiş, manipülasyona karşı yatırımcıları "Vatandaşların yapacağı tek bir şey var. Uzun vadeli yatırımcı olacaksın. Kısa vadeli al-sat piyasasından uzak duracaksın. Merkez Bankaları bile önünü göremiyor. Her gün sürprizlerin olduğu bir piyasada yapacağınız tek model al unut olacaktır. Birikimlerini çeşitlendireceksin. Bu yıl yatırımcıların birikimlerini koruma yılı. Ev ihtiyacınız varsa yükselişleri değerlenidirp, başınızı sokacak bir evi almanız lazım." ifadeleriyle uyardı.
GRAM ALTIN VE GÜMÜŞ NE KADAR OLACAK? RÜZGAR TERSE Mİ DÖNECEK?
İslam Memiş gram altın ve gümüş için beklentisini şu sözlerle açıkladı:
"Bu yılın ilk yarısında yine 4.880 dolar ons altın tarafında, 8.000 TL seviyesi gram altın tarafında bekliyoruz. Gümüş fiyatları şu anda tarihi zirvelerde. Bu fiyatların sert bir düzeltmesi olabilir. Gümüş altına kıyasla daha farklı bir emtia. Sabır ister. Çok sert hareketler gösterir. Gümüşün gram fiyatında bu yılın ilk yarısında 140-150 lira beklentimiz var. 2026 yılında biz altın ve gümüş fiyatlarında böyle yüzde 100, yüzde 200 bir getiri bekliyor muyuz? Hayır beklemiyoruz. Rüzgar tersine dönebilir. Sadece altın ve gümüşe bel bağlayarak yatırım yapmayın. Evet değerli varlıktır, sizi korur ama hayal kurmak farklı Gramı 30 TL olan bir gümüş almadın bugün 118 TL. Bu seviyeden alırsan ne kadar kazandıracak? Tekrar bir düzetlem yapacak mı? Belirsizlik çok fazla. Altında 500 dolar işçilik vardı, 5 bin dolara yükseldi. Ekstra bir işçilik maliyeti var."