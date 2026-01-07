Gram altında ’bandrol’ dönemi! Kuyumcularda nakit altın alışverişi bitiyor

Tüm zamanların en çok kazandıran yatırım aracı altın alışverişinde yeni dönem başlıyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya alınan Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) çok yakında devreye giriyor. Yeni sisteme göre, 2025 yılında yatırımcısına yüzde 110 kazandıran gram altın, çeyrek altın, yarım altın başta olmak üzere tüm altınlara 'bandrol' sistemi geliyor.

Kayıt dışılığın önüne geçmek amacıyla nakit altın alışverişi de sona eriyor. Kuyumcularda altın alımı ve satımı artık sadece kredi kartı ya da EFT/havale ile yapılabilecek.