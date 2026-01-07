Gram altında ’bandrol’ dönemi! Kuyumcularda nakit altın alışverişi bitiyor

Tüm zamanların en çok kazandıran yatırım aracı altın alışverişinde yeni dönem başlıyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya alınan Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) çok yakında devreye giriyor. Yeni sisteme göre, 2025 yılında yatırımcısına yüzde 110 kazandıran gram altın, çeyrek altın, yarım altın başta olmak üzere tüm altınlara 'bandrol' sistemi geliyor.
Kayıt dışılığın önüne geçmek amacıyla nakit altın alışverişi de sona eriyor. Kuyumcularda altın alımı ve satımı artık sadece kredi kartı ya da EFT/havale ile yapılabilecek.
KUYUMCULARDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Kuyumcularda yeni altın dönemine ilişkin detayları Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın aktardı. Hürriyet'in haberine göre 50 ülkeden bin 350 satın almacının katıldığı Jewellery Antalya alım heyeti fuarında gazetecilere konuşan Burak Yakın, kuyumculuk sektörünün yıllardır çözmeye çalıştığı kayıtdışılıkla ilgili alınan önlemler hakkında bilgi verdi.
TÜM ALTINLARA BANDROL EKLENECEK
Yakın, "Bu düzenleme çıkarsa Darphane tüm altınlar için bandrol verecek. O bandrolün izniyle altın basılacak. Bandrolün üzerindeki numara ile altın hangi ülkeden gelmiş, hangi firma getirmiş bunlar bilinecek. Bu uygulama bir gramlık altın için de geçerli olacak bir kiloluk altın için de" şeklinde konuştu.
ALIM-SATIM HER ŞEY BANKA ÜZERİNDEN
KMTS'ye devreye girdiğinde altın alım-satımının kayıt altında olması için kuyumcularda nakit ile alım-satım yapmanın artık söz konusu olmayacağını belirten Yakın, para transferinin bankalar üzerinden gerçekleşeceğini söyledi. Altın ticaretinde fatura düzenlenmeye başlanacağını da belirten Yakın, "Kim kuyumcuya gelip altın satarsa faturasını keseceğiz, bankaya parasını yatıracağız. Vatandaş altın ya da bilezik alırken bunun da parasını bize bankadan gönderecek, her şey kayıt altında olacak. Kademeli olarak sisteme geçiş sağlanacak" diye konuştu.
ALTIN BOZDURUP EV ALACAKLAR HESAP VERECEK
Kayıtdışılığın önlenmesi amacıyla devreye girecek sistemin kara para aklanması yöntemlerine de son vereceğini belirten Yakın, "Esas sorun şurada yaşanacak. Daire alacaksınız, bankada 3 milyon lira paranız var, 2 milyon liralık da altınınız var. Bu 2 milyonu bankaya götürdüğünüzde 'bu paranın beyan formu var mı, nereden buldun bu parayı' diye soracaklar. Sen '2 milyon liralık altınım, arabam ya da evim vardı sattım, beyan belgesi bu' diyebildiğinde banka parayı kabul edecek. Yoksa kabul etmeyecek. Kara parayı bitirmek için MASAK denetimi altına Türkiye bu uygulamayla girecek" dedi.
NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?
Kıymetli Metal Takip Sistemi'nin nisan ayından itibaren kademeli olarak devreye girmesi bekleniyor.
VATANDAŞI NE BEKLİYOR?
Tüm altınlara bandrol geliyor:
Gram, çeyrek, yarım ve külçe dahil tüm altınlar Darphane bandrolü taşıyacak. Altının menşei, kim tarafından üretildiği ve piyasaya sürüldüğü takip edilecek.
Nakit altın alışverişi sona eriyor:
Kuyumcularda altın alım-satımı sadece banka üzerinden (kredi kartı, EFT/havale) yapılacak.
Her işlem kayıt altına alınacak:
Altın alırken de bozdururken de fatura kesilecek, ödeme banka yoluyla yapılacak.
Kayıt dışı ve sahte altınla mücadele:
KMTS ile kaçak, sahte ve kayıt dışı altının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Altın bozduran kaynağını açıklayacak:
Yüklü miktarda altın bozdurulup bankaya yatırıldığında, paranın kaynağı sorulacak. Beyanı olmayan para kabul edilmeyebilecek.