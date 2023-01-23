Grammy ödüllü topluluk başkentte sahne alacak: Akademie Für Alte Musik Berlin, Ankara’ya geliyor

CSO ADA ANKARA, dünyanın en prestijli orkestralarını başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor. Uluslararası orkestralar serisi kapsamında Ankaralı sanatseverler için yeni bir müjde daha paylaşıldı. Yeni bir iş birliğine imza atan CSO ADA ANKARA'nın Grammy ödüllü Akademie Für Alte Musik Berlin'e sezon boyunca ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

BİLET FİYATLARI 100 LİRADAN BAŞLIYOR



Almanya'nın dünyaca ünlü barok topluluğu, "misafir yerleşik orkestrası" olarak ilk konserini 28 Ocak Cumartesi günü verecek. 1982 yılında kurulan prestijli orkestra, senede 100'ü aşkın konser vererek sanatseverlerle bir araya geliyor. Barok ve erken barok dönem klasik müziğine getirdikleri eşsiz yorumlarla albüm satışları milyonları geçen Akademie Für Alte Musik Berlin, sanat dünyasında "Barok Dünyanın Pırlantası" olarak adlandırılıyor. Dünyaca ünlü orkestrayı canlı dinlemek isteyenler için bilet fiyatları 100 lira ila 275 lira arasında değişiklik gösteriyor. Akademie Für Alte Musik Berlin, ilk konserinin ardından 2 Mart ve 13 Mayıs'ta da barok müziğin en sevilen eserlerini CSO ADA ANKARA'da seslendirecek.