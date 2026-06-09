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Giriş Tarihi: 9.06.2026

Granikos Savaş Yeri sit alanı ilan edildi

Granikos Savaş Yeri sit alanı ilan edildi
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BÜYÜK İskender'in Perslere karşı ilk büyük zaferini kazanarak Asya'ya uzanan seferinin kapılarını açtığı Granikos Savaş Alanı, Çanakkale'nin Biga ilçesinde yürütülen bilimsel araştırmalar ve arkeolojik bulgular doğrultusunda "Tarihi Sit Alanı" olarak tescillendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünya tarihinin akışını değiştiren dönüm noktalarından biri olarak nitelendirdiği alanın koruma altına alındığını duyururken kararın tarih bilimine, kültür turizmine ve kültür rotalarının güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. ANKARA Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Granikos Savaş Yeri sit alanı ilan edildi
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