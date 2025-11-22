Green Card başvuru tarihi 2026: Green Card başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

Green Card başvuruları, 2026 yılında hangi tarihlerde yapılacak sorusu gündemde. ABD'de oturum hakkı elde etmek isteyen kişiler, başvuru şartlarını ve başvuru tarihlerini öğrenerek sürece hazırlık yapıyor. Başvuruların başlangıç ve bitiş tarihleri ile gereklilikler, adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Green Card başvuruları ekim ayında başlaması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sene 2 Ekim'de başlayan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları, 7 Kasım'da sona ermişti. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde Green Card başvuru tarihlerini haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.