Green Card başvuru tarihi 2026: Green Card başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

Green Card başvuruları, 2026 yılında hangi tarihlerde yapılacak sorusu gündemde. ABD'de oturum hakkı elde etmek isteyen kişiler, başvuru şartlarını ve başvuru tarihlerini öğrenerek sürece hazırlık yapıyor. Başvuruların başlangıç ve bitiş tarihleri ile gereklilikler, adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.
Green Card başvuruları ekim ayında başlaması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sene 2 Ekim'de başlayan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları, 7 Kasım'da sona ermişti. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde Green Card başvuru tarihlerini haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri konuya ilişkin yaptığı açıklamada:
"Çeşitlilik Vizesi (DV) 2027 başvuru dönemi henüz açılmamıştır. DV-2027 başvurularının başladığına dair yayılan sahte bilgiler ve seçilme şansını artırdığı iddia edilen kişi veya kuruluşlara dair bildirimlerin farkındayız. Bu tür iddialar doğru değildir. DV-2027 kayıt tarihleri ve süreçteki olası değişiklikler, resmi duyuru yapıldığında Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanacaktır." ifadelerini kullandı.
Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (https://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir. Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.
* Lise veya dengi okul mezunu olmak.
* Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.
* ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.
* Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.
* 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.
* Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.