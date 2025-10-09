Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? DV 2025-2026 Yeşil Kart (Green Card) başvuru tarihi

Green Card çekilişi (Diversity Visa Programı), ABD'de oturum ve çalışma hakkı sunan bir çalışma. Her yıl belirlenen tarihlerde başvurular alınır, ardından kazananlar seçilir. 2025–2026 dönemi için araştırmalar hız kazandı. Geçmiş yıllara bakıldığında başvurular genellikle Ekim başında açılıyor. Türkiye'den katılmak isteyen adaylar, başvuru ekranının açılacağı günü bekliyor. Peki, Green Card başvuruları başladı mı?