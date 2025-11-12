Green Card başvuruları bekleniyor! 2025 -2026 DV Lottery Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Green Card başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başvuruların, ABD'nin resmi sitesi dvprogram.state.gov üzerinden yapılması planlanıyor. Başvuru sürecinde adayların özellikle fotoğraf yükleme aşamasında format ve ölçü kurallarına dikkat etmeleri büyük önem taşıyor. Peki, 2025–2026 dönemi DV Lottery Green Card başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru koşulları neler? İşte ayrıntılar…
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Green Card çekilişi (DV Lottery) için başvurular, geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de başlayıp 7 Kasım'a kadar devam etmişti.
Bu yıl kasım ayının ikinci haftasına girilmiş olmasına rağmen başvurular henüz başlamadı. 2026 dönemi için başvuruların kasım ayının son haftalarından itibaren açılması bekleniyor.
ABD Yeşil Kart başvuruları https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen başvurularda tüm aşamaların hatasız bir şekilde tamamlanması gerekiyor. Ayrıca başvuruda fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarası da tekrar istenemeyeceği için iyi saklanmalı.
Green Card, ABD'de sürekli ikamet (yasal daimi ikamet) hakkı veren karttır. DV programı, göçmenlik oranı düşük ülkelerden gelen başvuru sahiplerine yönelik. Başvuru şartları arasında genellikle en az lise mezuniyeti veya eşdeğer eğitim ya da belirli iş deneyimi gibi kriterler yer alıyor ve her yıl yaklaşık 55 bin kişiye Green Card veriliyor.
2.Başvuru ve Kayıt Süreci
Ekim ayının ilk haftası başlayan kayıtlar bu sene gecikti. Kesin tarih ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulacak. Bu sene 1 dolar kayıt ücreti getirildi. Bu ücret, başvuru yapmak için zorunlu olacak ve geri ödenmeyecek.
3.Başvuruda Önemli Noktalar
Kayıt başvurusu yalnızca ABD hükümetinin resmi portalı üzerinden yapılıyor. Kişisel bilgiler ve fotoğraf, istenen kimlik bilgileri, adresler, eğitim durumu vb. gibi bilgilerin doğru girilmesi gerekiyor.
Bir önemli nokta da fotoğraf: boyut, arka plan, yüz görünürlüğü gibi koşullar resmi şartlara uygun olmalı. Başvuru tamamlandığında verilen doğrulama numarasının saklanması gerekiyor, çünkü seçilme durumuna bu numara ile bakılıyor.
4.Seçilme, Vize Başvurusu ve Sonrası
Başvurular arasından kurayla seçilen adaylara vizelerin başvuru süreci açılır. Seçilen adaylar ayrı bir başvuru ücreti ve işlem süreci ile vize başvurusunda bulunurlar. Belgelerin doğruluğu, sağlık kontrolleri, adli sicil vb. kontroller yapılır.