Green Card başvuruları ne zaman, başladı mı? Gözler DV-2026 ekranında

Her yıl dünya genelinden milyonlarca kişinin başvurduğu Green Card çekilişi için 2025 dönemi merak konusu oldu. Başvuru takviminin açıklanmasını bekleyen adaylar, tarihlerle ilgili güncel duyuruları takip ediyor. Green Card başvurularının ne zaman başlayacağına ve sürecin son durumuna dair araştırmalar hız kesmeden sürüyor.
Her sene Ekim ayında alınmaya başlanan Green Card başvuruları, Ekim ayının bitmesine rağmen henüz başlamadı. Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmek isteyen vatandaşların takip ettiği Green Card başvurularının neden geciktiğini ABD Dışişleri Bakanlığı açıkladı.
Habertürk'ten Merve Elmacı'nın haberine göre; ABD'de federal hükümet, Ekim ayı başında Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kapandı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında öncelikle yanıtların geç verildiğini vurguladı ve bunun sebebini 'Hükümetin Demokratlardan yüzünden kapatılması' olarak gösterdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı: Konsolosluk İşleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çeşitlilik Vizesi (DV) 2027 başvuru kayıt dönemi şu anda açık değil. DV-2027 başvurusunun açık olduğuna dair sahte iddiaların ve seçilme şansınızı artırabileceklerini iddia eden kişi ve kuruluşların bildirimlerinin farkındayız. Bu doğru değildir. DV-2027 kayıt tarihleri ve bu yılki süreçteki değişikliklerle ilgili ayrıntılar, Dışişleri Bakanlığı tarafından hazır olduğunda duyurulacaktır."
Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (https://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.
Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.
Uyruk şartı: Başvuran kişi, ABD'nin belirlediği uygun ülkelerden birinin vatandaşı olmalıdır (Türkiye başvuruya uygundur).
Eğitim veya iş deneyimi şartı:
En az lise mezunu olmak, ya da
Son 5 yıl içinde, en az 2 yıl eğitim veya deneyim gerektiren bir işte 2 yıl çalışmış olmak gerekir.
Geçerli pasaport: Başvuru sırasında geçerli bir biyometrik pasaport bilgisi istenmektedir.
Fotoğraf şartı: Belirtilen ölçülerde (son 6 ay içinde çekilmiş, beyaz fonda, yüz net görülecek şekilde) dijital fotoğraf yüklenmelidir.
Sonuçlar, genellikle Mayıs ayında aynı web sitesi üzerinden açıklanır. Sonuçlar dvprogram.state.gov adresinden sorgulanır.