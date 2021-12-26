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Giriş Tarihi: 26.12.2021 13:56 Son Güncelleme: 26.12.2021 16:01

Grevdeki işçiler köprüye pankart astı

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BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Grevdeki işçiler köprüye pankart astı

Bakırköy Belediyesi’nin ‘Sıfır Zam’ dayatması nedeniyle 63 gündür grevde olan Belediye İş Sendikası’na üye işçiler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne 20 metre uzunluğunda, üzerinde “Bakırköy’ün Başkanı Bülent Kerimoğlu işçi emek düşmanı” yazılı pankart astı. Pankart asan işçiler, göz altına alındı.

Bakırköy Belediyesi'nin 'Sıfır Zam' dayatması nedeniyle 63 gündür grevde olan Belediye İş Sendikası'na üye işçiler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne 20 metre uzunluğunda, üzerinde "Bakırköy'ün Başkanı Bülent Kerimoğlu işçi emek düşmanı" yazılı pankart astı.

Pankart astıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 10 işçi ifade için Arnavutköy Karakolu'na götürüldüğü öğrenildi.

Sabahın erken saatlerinde Boğaz Köprüsü'ne giden işçiler, astıkları 20 metre pankarta aslında çok şey sığdırmak istediklerini ancak, 'işçi emek düşmanı' demenin bile yeterli olduğunu belirterek, haklarını alana kadar mücadelelerine ve eylemliliklerine devam edeceklerini söyledi.

GÖZALTINA ALINDILAR
Pankartın asılmasının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, 10 işçiyi gözaltına alarak Çengelköy Polis Merkezi'ne götürdü.

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Grevdeki işçiler köprüye pankart astı
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