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Giriş Tarihi: 23.8.2022 14:10

Gri Kurt filmi konusu nedir? Gri Kurt filmi oyuncuları kimler?

Gri Kurt filmi 23 Ağustos Salı akşamı ATV ekranlarına gelecek. 2011 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Joe Carnahan yer alıyor. Aksiyon ve gerilim türlerinde olan filmin başrolünde Liam Neeson oturuyor. Alaska’da geçen film Gri Kurt filmi konusu nedir? Gri Kurt filmi oyuncuları kimler?

Gri Kurt filmi konusu nedir? Gri Kurt filmi oyuncuları kimler?

Gri Kurt filmi ATV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Alaska'da petrol sondajında çalışmak için görevlendirilen ekibin maceralarının anlatıldığı film 2011 yılın aittir. Gerilim ve aksiyon türlerinde olan filmde karakterler ölümcül yaralar alacak; hem insanı donduran hava koşulları hem de kurtlara yem olmamak için büyük mücadele verecekler. Peki; Gri Kurt filmi konusu nedir? Gri Kurt filmi oyuncuları kimler?

GRİ KURT FİLMİ KONUSU

Alaska'da petrol sondajında çalışmak için görevlendirilen bir ekip, uçaklarının düşmesi sonucu bölgenin vahşi ve ıssız bir alanında mahsur kalırlar. Grubun başı olan Ottway (Liam Neeson), ekibin vahşi doğada aç kurtlara karşı hayatta kalabilmesi için elinden geleni yapmak zorundadır. Hem kaza sonrası aldıkları ölümcül yaralar, hem de insanı donduran hava koşulları karşısında kurtlara yem olmadan buradan kurtulabilecekler midir?

GRİ KURT FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2011

Yönetmen : Joe Carnahan

Oyuncular : Liam Neeson, Dallas Roberts, Frank Grillo

Türü : Aksiyon / Gerilim

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Gri Kurt filmi konusu nedir? Gri Kurt filmi oyuncuları kimler?
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