Gri Kurt filmi ATV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Alaska'da petrol sondajında çalışmak için görevlendirilen ekibin maceralarının anlatıldığı film 2011 yılın aittir. Gerilim ve aksiyon türlerinde olan filmde karakterler ölümcül yaralar alacak; hem insanı donduran hava koşulları hem de kurtlara yem olmamak için büyük mücadele verecekler. Peki; Gri Kurt filmi konusu nedir? Gri Kurt filmi oyuncuları kimler?
Alaska'da petrol sondajında çalışmak için görevlendirilen bir ekip, uçaklarının düşmesi sonucu bölgenin vahşi ve ıssız bir alanında mahsur kalırlar. Grubun başı olan Ottway (Liam Neeson), ekibin vahşi doğada aç kurtlara karşı hayatta kalabilmesi için elinden geleni yapmak zorundadır. Hem kaza sonrası aldıkları ölümcül yaralar, hem de insanı donduran hava koşulları karşısında kurtlara yem olmadan buradan kurtulabilecekler midir?