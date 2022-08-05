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Giriş Tarihi: 5.8.2022 11:04 Son Güncelleme: 5.8.2022 11:04

Gri Pasaport Nedir? Gri Pasaport Kimlere Verilir, Nasıl Alınır, Gerekli Evraklar, Başvuru Şartları Ve Ücreti Nedir?

Artan teknolojinin ardından günümüzde artık insanlar rahatlıkla istediği yerlere ziyaretlerde bulunabilmektedirler. Ancak çoğu zaman ülkeler, başka ülke vatandaşlarının ülkelerine girebilmeleri için bazı izinler ve belgeler istemektedir. Bu izin konuları da sürekli farklı ülkelere seyahat etmeyi düşünenleri ve belli başlı ülkeleri çok görmek isteyen kişileri merakta bırakan konular olmuştur. İstenilen başlıca belgeler arasında ülkeye giriş için pasaport bulunmaktadır. Birçok ülke; başka ülke vatandaşlarının kendi ülkelerine girebilmesi için pasaport istemektedir. Pasaportta herhangi bir problem çıkmazsa ve kişinin diğer belgeleri de eksiksizse rahatlıkla gitmek istediği ülkeye girebilir. Pasaportlar da kendi içlerinde işlevlerine göre çeşitlere bölünmüştür. Peki, gri pasaport nedir? Gri pasaport kime verilir? Nasıl alınır? Gerekli evraklar nelerdir? Başvuru şartları ve ücreti nedir?

Gri Pasaport Nedir? Gri Pasaport Kimlere Verilir, Nasıl Alınır, Gerekli Evraklar, Başvuru Şartları Ve Ücreti Nedir?

Ülkelerin çoğu kendi aralarında olan anlaşmalar dahilinde pasaport istememe gibi durumlarda bulunabilmektedir. Buna en güzel örnek olarak Schengen bölge ülkelerini verebiliriz. Schengen ülke vatandaşları kendi içlerinde tek bir ülkeymiş gibi sadece kimlikle pasaporta gerek duymadan seyahat edebilmektedir. Ancak her ülke bu şekilde değildir. Günümüzde çoğu ülkeye ziyaretlerde pasaport hala gereken bir belgedir ve birçok pasaport çeşidi bulunmaktadır. Gri pasaport ise diğer adıyla hizmet pasaportu olarak bilinmektedir. İnternet üzerinde yapılan araştırmalara bakıldığında en çok araştırılan pasaport türlerinden biri olmuştur. Yazımızda bizler de gri pasaport nedir, gri pasaport kime verilir, nasıl alınır, gerekli evraklar nelerdir, başvuru şartları ve ücreti nedir gibi sorulara cevap vererek sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızın devamını okumaya devam ederek sizler de bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Gri Pasaport Nedir?

Hizmet pasaportu ya da gri pasaport, tıpkı devlet memurlarına verilen yeşil pasaportlar gibidir ancak arasındaki farkı devlet için yurt dışında görev yapacak kişilere verilmesidir. Hususi idarelerce ve belediyelerce verilmektedir. Milli sporcular bu pasaportları kullanmaktadır. Gri pasaport birçok ülkeye giriş imkanını vizesiz olarak sağlar. 5682 Sayılı Pasaport Kanuna göre görev süresini kapsar.

Gri Pasaport kimlere Verilir?

Devlet adına yurt dışına göreve yollanan ancak siyah ya da yeşil pasaportu bulunmayan kişilere hizmet pasaportu verilmektedir. Hükümet, hususi idareler ya da belediyeler tarafından resmi görevle yurt dışına yollanan kişilere, Türkiye Cumhuriyeti'nin üyesi olduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışan kişilere, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyeti tarafından görevlendirilen kişilere, Hizmet Damgalı Pasaportu hak sahibinin yanında eşine, reşit olmayan kız çocuklarına, reşit olup ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan, öğrenime devam eden ve 25 yaş sınırını aşmamış çocuklarına hizmet pasaportu verilmektedir.

Hizmet pasaportu sadece görev süresini kapsayan bir pasaport çeşididir. Bu tür pasaportlar ile turistik amaçlı yurt dışına seyahatte bulunmak mümkün değildir. Bu tür durumlarda hem pasaport sahibi hem de pasaportu temin eden kurum zan altında kalacaktır.

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Gri Pasaport Nedir? Gri Pasaport Kimlere Verilir, Nasıl Alınır, Gerekli Evraklar, Başvuru Şartları Ve Ücreti Nedir?
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