‘Grip bu kış ağır geçebilir’

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, rine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında, aşılamanın çok ciddi bir avantaj sağladığını söyledi. Kara, ağustosta birçok kişinin Kovid- 19 geçirdiği bir dönemin yaşandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:Kovid-19 şu an daha kolay bulaşıyor, daha hafif klinik tablolara neden oluyor fakat halen Kovid- 19 nedeniyle ölümler yaşanıyor. Aralık-ocak gibi tekrar çok yüksek vaka sayılarıyla karşılaşabiliriz. Kovid- 19 tekrar ciddi kayıplara neden olabilir. BA.5 varyantındaki değişim, aşılarla elde ettiğimiz korunma süremizi kısalttı.Şu an influenza yani gripde artış var. Kovid-19 aşısı gripten, grip aşısı da Kovid-19'dan korumaz. Ağır hastalıktan korunmak için hem Kovid-19 hem grip aşısının olunması gerekir. Eylül başından itibaren nezle, ateşli, boğaz ağrısıyla seyreden üst solunum yolu enfeksiyonları görülüyor. Grip virüsü çok riskli şekilde gelebilir, ağır hastalıklara neden olabilir.Bu sene güney yarım kürede, özellikle Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelerde grip vakaları yüksek rakamlara çıktı. Son 2.5 yılda grip yoğun olarak görülmediği için vücudumuz hastalığı biraz unutmuş gibi oldu. Yaşı 65'in üzerinde veya risk grubunda olan kişilerin bu yıl mutlaka grip aşılarını olmaları gerekir.