Grip şikâyetiyle gelenler Kovid çıktı

Dünya genelinde Kovid- 19'un alt varyantı Omicron'un alt tipleri olan Stratus ve Nimbus giderek yaygınlaşıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Kovid-19 vakaları yeniden artışa geçti. Grip şikâyetiyle gelen birçok hastanın aslında Kovid-19 olduğu tespit edildi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, Kovid'in bitmediğini ve yeniden bir alevlenme sürecinde olduğunu söyleyerek, "Son bir aydır polikliniğimizde Kovid-19 vakalarının arttığını söyleyebiliriz. Özellikle grip olarak gelen vakaların neredeyse tamamına yakını Kovid-19 çıktı. Grip benzeri semptomlarla birlikte hastaneye yatırdığımız ve yoğun bakıma aldığımız, hayati risk teşkil eden vakalar da oldu. Bu vakalarda pandeminin ilk dönemlerinde olduğu gibi ağır ilaçlar kullanmak zorunda kaldık. Bu nedenle bu net bir uyarıdır; Kovid bitmiş değil ve yeniden bir alevlenme sürecinde" dedi.

İZOLE EDİLMELİLER

Kovid-19'un alt tipi olan Omicron varyantının alt tipleri olan Stratus ve Nimbus'un tüm dünyada etkili olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş ise, "Bu varyantlar farklı bölgelerde gözlenmekte. Ancak semptom olarak diğer Kovid-19 vakalarından farklı değiller. Klinik olarak izlediğimizde ateş, yorgunluk, halsizlik, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları öne çıkıyor. Özellikle okula başlayan çocuklarda bu semptomlar varsa okula gönderilmemesi, hastaların izole edilmesi önem taşıyor" diye konuştu.