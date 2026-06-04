Grip şikayetiyle gittiği merkezde hayatını kaybetmişti! Gamzenin davasında flaş gelişme





"BURUK BİR SEVİNÇ YAŞIYORUZ "



Süreci anlatan Gamze'nin annesi Suna Doğantekin, "Bugün kapatma kararı alındı. Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Ama bir nebze de olsa içimize su serpildi. Tabii ki şu anda adli süreç de devam edecek. Daha yolumuz var. Bundan sonraki süreçte de en ağır cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız. Bunlar en ağır cezayı alana kadar durmayacağız. Bununla, sadece kapatmayla kalmayacağız. Şu anda adli tıp sonucunu bekliyoruz. Adli tıp sonucuna göre ilerleme olacak. Şu an tıp sonucu gelmeden bir şey diyemiyorum. CİMER'e çok şikayet yazan olmuş. Dün bir hanım daha geldi, kızı da buna benzer bir şey yaşamış. Çok şükür kaybetmemiş çocuğunu. Birçok yere de şikayette bulunmuş. Röportaj da verebileceğini söyledi. Böyle birçok kişi var. Halen daha yorumlarda şikayet yazanlar da var. Eminim Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık da bunu araştırmıştır. Kapatmaya öyle karar vermişlerdir" dedi.