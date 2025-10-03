GS-BJK DERBİ HEYECANINA GERİ SAYIM BAŞLADI! Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftası, futbolseverleri heyecan dolu bir derbiye ekran başına kilitleyecek. İç sahadaki tüm maçlarını kazanarak sezona güçlü bir başlangıç yapan Galatasaray, şampiyonluk yolunda yenilgisiz ilerlemeye devam ediyor. Beşiktaş ise, deplasmanda oynadığı iki maçta puan kaybı yaşayarak zirve yarışında kritik bir sınav veriyor. Peki, Galatasaray – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca derbi bilet fiyatlarıyla ilgili detaylar da merak konusu…
GALATASARAY – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
RAMS Park'ta gerçekleşecek büyük derbi, 4 Ekim 2025 Cumartesi akşamı saat 20.00'de start alacak.
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI
Karşılaşmanın biletleri 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 11.00'de GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 11.00'de GS logolu Passo Taraftar Kart kartlara passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunuldu.
Premium - 50.000 TL
Delux - 48.000 TL
Lux - 46.000 TL
Classic - 44.000 TL
Kategori 1 - 30.000 TL
Kategori 2 - 27.000 TL
Kategori 3 - 25.000 TL
Kategori 4 - 22.500 TL
Kategori 5 - 21.000 TL
Kategori 6 - 18.000 TL
Kategori 7 - 17.000 TL
Kategori 8 - 12.000 TL
Kategori 9 - 10.000 TL
Kategori 10 - 2.700 TL
Kategori 11 - 2.300 TL
Misafir - 2.300 TL