GS-BJK DERBİ HEYECANINA GERİ SAYIM BAŞLADI! Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftası, futbolseverleri heyecan dolu bir derbiye ekran başına kilitleyecek. İç sahadaki tüm maçlarını kazanarak sezona güçlü bir başlangıç yapan Galatasaray, şampiyonluk yolunda yenilgisiz ilerlemeye devam ediyor. Beşiktaş ise, deplasmanda oynadığı iki maçta puan kaybı yaşayarak zirve yarışında kritik bir sınav veriyor. Peki, Galatasaray – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca derbi bilet fiyatlarıyla ilgili detaylar da merak konusu…