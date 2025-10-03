Haberler Yaşam Haberleri GS-BJK DERBİ HEYECANINA GERİ SAYIM BAŞLADI! Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 3.10.2025 08:59

Süper Lig’de haftanın en heyecanlı maçında Galatasaray, Beşiktaş’ı evinde ağırlıyor. 7’de 7 yaparak liderlik koltuğunu kaptırmayan Cimbom, ezeli rakibi karşısında da kayıpsız ilerleyip şampiyonluk hedefine sağlam adımlarla yürümek istiyor. Siyah-beyazlılar ise 12 puanla 5. sırada yer alıyor ve namağlup lideri devirmeyi, zirve yarışına güçlü bir şekilde dahil olmayı planlıyor. Derbi RAMS Park’ta oynanacak ve futbolseverler büyük heyecanla maçı bekliyor. Peki, Galatasaray – Beşiktaş mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenecek? Ayrıca derbi biletleri hakkında tüm detaylar…

Trendyol Süper Lig'in 8. haftası, futbolseverleri heyecan dolu bir derbiye ekran başına kilitleyecek. İç sahadaki tüm maçlarını kazanarak sezona güçlü bir başlangıç yapan Galatasaray, şampiyonluk yolunda yenilgisiz ilerlemeye devam ediyor. Beşiktaş ise, deplasmanda oynadığı iki maçta puan kaybı yaşayarak zirve yarışında kritik bir sınav veriyor. Peki, Galatasaray – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca derbi bilet fiyatlarıyla ilgili detaylar da merak konusu…

GALATASARAY – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
RAMS Park'ta gerçekleşecek büyük derbi, 4 Ekim 2025 Cumartesi akşamı saat 20.00'de start alacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç, beIN SPORTS'tan naklen ekranlara gelecek. Galatasaray – Beşiktaş derbisinde düdüğü hakem Yasin Kol çalacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI
Karşılaşmanın biletleri 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 11.00'de GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 11.00'de GS logolu Passo Taraftar Kart kartlara passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunuldu.

Premium - 50.000 TL
Delux - 48.000 TL
Lux - 46.000 TL
Classic - 44.000 TL
Kategori 1 - 30.000 TL
Kategori 2 - 27.000 TL
Kategori 3 - 25.000 TL
Kategori 4 - 22.500 TL
Kategori 5 - 21.000 TL
Kategori 6 - 18.000 TL
Kategori 7 - 17.000 TL
Kategori 8 - 12.000 TL
Kategori 9 - 10.000 TL
Kategori 10 - 2.700 TL
Kategori 11 - 2.300 TL
Misafir - 2.300 TL

