GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI: Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Liverpool'u deplasmanda mağlup ederek adından söz ettiren Galatasaray, Avrupa serüvenine hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde sahaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, üçüncü maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, karşılaşmanın tarih, saat ve yayın bilgilerini merak ediyor. İşte tüm detaylar...