GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI: Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Liverpool'u deplasmanda mağlup ederek adından söz ettiren Galatasaray, Avrupa serüvenine hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde sahaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, üçüncü maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, karşılaşmanın tarih, saat ve yayın bilgilerini merak ediyor. İşte tüm detaylar...
GALATASARAY - BODO/GLİMT MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasında üçüncü haftaya geçiliyor. Galatasaray, sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü RAMS Park Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak.
GALATASARAY - BODO/GLİMT MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesi, önceki yayın uygulamaları göz önünde bulundurulduğunda TRT ekranlarından izleyiciyle buluşması bekleniyor. Öte yandan, Bodo/Glimt karşılaşmasının bilet satışlarıyla ilgili resmi duyuru ise kulüp tarafından yapılacak.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt (E) - 19.45
5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00