Haberler Yaşam Haberleri GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI: Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 7.12.2025 14:58

Süper Lig’de şampiyonluk hedefi doğrultusunda yoluna kararlı adımlarla devam eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, zorlu deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek. Grup aşamasında oynadığı 5 müsabakada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde eden Galatasaray, Fransa’daki mücadelede avantajlı bir sonuç arayacak. Bu maçtan üç puanla ayrılması durumunda Aslan, son 8 için umutlarını canlı tutacak. Peki, Monaco–Galatasaray karşılaşması hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Monaco–Galatasaray karşılaşması için heyecan artıyor. Süper Lig'de güçlü performansını sürdüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir sınava çıkacak. Zorlu Monaco deplasmanında puan arayacak olan sarı-kırmızılılar, alınacak bir galibiyetle ilk 8 iddiasını güçlendirmek istiyor. Peki, Monaco–Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

MONACO–GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın kritik Monaco deplasmanına çıkacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesi, 9 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu önemli karşılaşmada sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılarak üst tura yükselme iddiasını güçlendirmek istiyor.

MONACO–GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev karşılaşma, futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Taraftarlar, Monaco–Galatasaray mücadelesini hiçbir ek ücret ödemeden ekran başından takip edebilecek.

MAÇIN HAKEM KADROSU AÇIKLANDI!

Monaco–Galatasaray karşılaşmasında düdük çalacak isim belli oldu. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek.

II Louis Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak bu önemli müsabakada Makkelie'nin yardımcıları yine Hollandalı hakemler Hessel Steegstra ve Jan de Vries olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliği ise Allard Lindhout'a verildi.

VAR hakemi olarak Belçika'dan Bram Van Driessche görev yaparken, AVAR koltuğunda Almanya'dan Benjamin Brand yer alacak.

