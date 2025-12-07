GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI: Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

Monaco–Galatasaray karşılaşması için heyecan artıyor. Süper Lig'de güçlü performansını sürdüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir sınava çıkacak. Zorlu Monaco deplasmanında puan arayacak olan sarı-kırmızılılar, alınacak bir galibiyetle ilk 8 iddiasını güçlendirmek istiyor. Peki, Monaco–Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...