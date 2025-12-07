GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI: Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

Monaco–Galatasaray karşılaşması için heyecan artıyor. Süper Lig'de güçlü performansını sürdüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir sınava çıkacak. Zorlu Monaco deplasmanında puan arayacak olan sarı-kırmızılılar, alınacak bir galibiyetle ilk 8 iddiasını güçlendirmek istiyor. Peki, Monaco–Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
MONACO–GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray'ın kritik Monaco deplasmanına çıkacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesi, 9 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu önemli karşılaşmada sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılarak üst tura yükselme iddiasını güçlendirmek istiyor.
MAÇIN HAKEM KADROSU AÇIKLANDI!
Monaco–Galatasaray karşılaşmasında düdük çalacak isim belli oldu. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek.
II Louis Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak bu önemli müsabakada Makkelie'nin yardımcıları yine Hollandalı hakemler Hessel Steegstra ve Jan de Vries olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliği ise Allard Lindhout'a verildi.
VAR hakemi olarak Belçika'dan Bram Van Driessche görev yaparken, AVAR koltuğunda Almanya'dan Benjamin Brand yer alacak.