GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KARŞILAŞMASI: Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında Avrupa'nın devleriyle boy ölçüşen Galatasaray, 7. hafta mücadelesinde Diego Simeone'nin disiplinli ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor. Okan Buruk ve öğrencileri, İstanbul'daki ateşli atmosferi arkasına alarak İspanyol temsilcisinden puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Gruptan çıkma iddialarını sürdürmek isteyen Cimbom için bu 90 dakika kader niteliği taşıyor.