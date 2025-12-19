GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KARŞILAŞMASI: Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında Avrupa'nın devleriyle boy ölçüşen Galatasaray, 7. hafta mücadelesinde Diego Simeone'nin disiplinli ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor. Okan Buruk ve öğrencileri, İstanbul'daki ateşli atmosferi arkasına alarak İspanyol temsilcisinden puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Gruptan çıkma iddialarını sürdürmek isteyen Cimbom için bu 90 dakika kader niteliği taşıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi takvimine göre bu dev randevunun detayları şöyledir:
|Detay
|Bilgi
|Organizasyon
|UEFA Şampiyonlar Ligi (Lig Aşaması - 7. Hafta)
|Maç
|Galatasaray - Atletico Madrid
|Tarih (Ne Zaman)
|21 Ocak 2026 Çarşamba
|Saat (Saat Kaçta)
|20:45 (TSİ)
|Stadyum
|RAMS Park (Ali Sami Yen Spor Kompleksi)
Galatasaray, Devler Ligi'nin yeni "lig usulü" formatında şu ana kadar zorlu rakiplerle karşılaştı. Temsilcimizin gruptaki güncel durumu şöyle şekillendi:
Galatasaray, ilk 24 takım arasında kalarak bir üst tura (Play-off veya doğrudan Son 16) yükselmeyi hedefliyor.
Şu ana kadar topladığı puanlarla (9) 18. sırada kritik bir eşikte bulunan Aslan, Atletico Madrid maçından alacağı galibiyetle yerini sağlamlaştırmak istiyor.
Lig aşamasında toplam 8 maç yapacak olan Galatasaray'ın önündeki son iki randevusu:
7. Hafta: Galatasaray - Atletico Madrid (21 Ocak 2026, 20:45) - (İç Saha)
8. Hafta: Manchester City - Galatasaray (28 Ocak 2026, 23:00) - (Deplasman)