Giriş Tarihi: 19.12.2025 08:26

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KARŞILAŞMASI: Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda?

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasının 7. haftasında İspanyol devi Atletico Madrid'i konuk ediyor. RAMS Park'ta oynanacak bu dev mücadele, Sarı-Kırmızılıların bir üst tura yükselme yolundaki en kritik sınavlarından biri olacak. Peki, futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Aslan'ın Şampiyonlar Ligi serüveni ve puan durumuyla ilgili tüm detaylar.

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında Avrupa'nın devleriyle boy ölçüşen Galatasaray, 7. hafta mücadelesinde Diego Simeone'nin disiplinli ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor. Okan Buruk ve öğrencileri, İstanbul'daki ateşli atmosferi arkasına alarak İspanyol temsilcisinden puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Gruptan çıkma iddialarını sürdürmek isteyen Cimbom için bu 90 dakika kader niteliği taşıyor.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi takvimine göre bu dev randevunun detayları şöyledir:

Detay Bilgi
Organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi (Lig Aşaması - 7. Hafta)
Maç Galatasaray - Atletico Madrid
Tarih (Ne Zaman) 21 Ocak 2026 Çarşamba
Saat (Saat Kaçta) 20:45 (TSİ)
Stadyum RAMS Park (Ali Sami Yen Spor Kompleksi)

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? (ŞİFRESİZ Mİ?)

Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayın hakları kapsamında bu dev mücadele şu kanallarda olacak:

Yayıncı Kanal: TRT 1

Dijital Platform: tabii

Karşılaşma TRT 1 üzerinden canlı ve şifresiz olarak tüm Türkiye'den izlenebilecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

Galatasaray, Devler Ligi'nin yeni "lig usulü" formatında şu ana kadar zorlu rakiplerle karşılaştı. Temsilcimizin gruptaki güncel durumu şöyle şekillendi:

Galatasaray, ilk 24 takım arasında kalarak bir üst tura (Play-off veya doğrudan Son 16) yükselmeyi hedefliyor.

Şu ana kadar topladığı puanlarla (9) 18. sırada kritik bir eşikte bulunan Aslan, Atletico Madrid maçından alacağı galibiyetle yerini sağlamlaştırmak istiyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KALAN MAÇLARI

Lig aşamasında toplam 8 maç yapacak olan Galatasaray'ın önündeki son iki randevusu:

7. Hafta: Galatasaray - Atletico Madrid (21 Ocak 2026, 20:45) - (İç Saha)

8. Hafta: Manchester City - Galatasaray (28 Ocak 2026, 23:00) - (Deplasman)

