GS Şampiyonlar Ligi puan durumu: Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Giriş Tarihi: 10.12.2025 07:18 Son Güncelleme: 10.12.2025 07:21

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, tur atlama mücadelesi verirken bu akşa kaderini belirleyecek kritik bir maça çıkıyor. Monaco ile deplasmanda karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar için bu maç, tur yolunda büyük önem taşıyor. Peki, Galatasaray kaçıncı sırada ve kaç puan topladı? İşte, kritik maç öncesi Şampiyonlar Ligi puan durumu 9 Aralık 2025:

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, temsilcimiz Galatasaray ilk 8 yolunda mücadele veriyor. İlk beş maçta aldığı sonuçlarla gruptan çıkma ihtimalinde dengeli giden Sarı-Kırmızılılar, bu akşamki Monaco deplasmanında tüm kozlarını paylaşacak. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray puan durumu ve sıralamada son durum:

MONACO - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 6. maçında Monaco deplasmanına çıktı. Galatasaray rakibiyle TSİ 23.00'te karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar ilk 5 maçta 3 galibiyet 2 mağlubiyet almıştı.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray, 9 puanla 17. sıraya geriledi. Monacı ise 9 puanla 18. sıraya yükseldi.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU 2025-26

