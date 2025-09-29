GS ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE DEV MAÇA ÇIKIYOR! Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi 2. hafta heyecanı Galatasaray-Liverpool mücadelesiyle devam ediyor. 2025-2026 sezonu Devler Ligi grup aşamasında temsilcimiz Galatasaray, ilk hafta deplasmanda Eintracht Frankfurt karşısında 5-1'lik ağır bir yenilgi almıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşısında telafi peşinde olacak ve sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?