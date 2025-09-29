Haberler Yaşam Haberleri GS ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEV MAÇA ÇIKIYOR! Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 29.9.2025 10:46

Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'u evinde ağırlayacak. Taraftarlar, karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyor. İlk haftada Eintracht Frankfurt deplasmanında 5-1'lik mağlubiyet yaşayan Sarı-Kırmızılılar, sahasında oynayacağı bu kritik maçta puan veya puanlar kazanmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi 2. hafta heyecanı Galatasaray-Liverpool mücadelesiyle devam ediyor. 2025-2026 sezonu Devler Ligi grup aşamasında temsilcimiz Galatasaray, ilk hafta deplasmanda Eintracht Frankfurt karşısında 5-1'lik ağır bir yenilgi almıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşısında telafi peşinde olacak ve sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Liverpool, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Kritik maç, 30 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Rams Park'taki mücadele, TRT 1'den canlı ve ücretsiz olarak izlenebilecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

