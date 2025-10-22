Haberler Yaşam Haberleri KYK ek yurt başvuru sonucu sorgulama! KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 22.10.2025 14:24

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 2025-2026 dönemi için ek yurt başvuruları sonuçlandı. Üniversite öğrencileri, ek yurt sonuçlarını öğrenmek için merakla sorgulama ekranına yöneliyor. Peki, 2025 - 2026 KYK ek yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir, yerleştirmeler ne zaman? İşte adım adım sorgulama rehberi.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK ek yurt başvurularının sonuçları GSB tarafından açıklandı. Başvuru yapan öğrenciler, yurt yerleştirme sonuçlarını online olarak kontrol edebilecek. Ek yurt sonuçlarına erişim ve sorgulama işlemleri için bilmeniz gereken tüm detaylar burada.

KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı.

Adaylar başvuru sonuçlarını, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" adlı e-Devlet ekranı üzerinden sorgulayabilecek.

GSB BAŞVURULARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EK YURT KAYITLARI BAŞLADI

Öğrencilerin yurt kayıt işlemleri için 23 Ekim Perşembe günü saat 23.00'e kadar süresi bulunuyor.

Süresi içerisinde kaydını tamamlamayan öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacağı için yurtlarda barınmak isteyen öğrencilerin bu süreyi kaçırmaması önem taşıyor.

Kayıt işlemleri, ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te yer alan taahhütnamenin onaylanmasından oluşuyor.

EK YURT HAKKI KAZANANLAR İLK KAYIT ÜCRETİ ÖDEYECEK

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle ilk kayıt ücretini ödemesi gerekiyor.

İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor.

Öğrenciler ilk kayıt ücretini ödedikten sonra e-Devlet'te yer alan taahhütnameyi onaylayarak yurt kayıt işlemini tamamlamış oluyor.

Kayıt sürecinde sorun yaşayan öğrenciler 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) veya KYK_Destek üzerinden yardım talep edebiliyor.

