GSB Gençlik Kampları başvuru ekranı 2024 | Gençlik Kampı başvuruları başladı mı, ne zaman nereden başvuru yapılır?

GSB Gençlik Kampı başvuru ekranı açıldı. Yaz kamplarına katılmak isteyen gençler için sosyal, kültürel ve sportif birçok faaliyet bulunuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla başvuruları duyurdu. Peki GSB Gençlik Kampları başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...