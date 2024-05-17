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Giriş Tarihi: 17.5.2024 15:26

GSB Gençlik Kampları başvuru ekranı 2024 | Gençlik Kampı başvuruları başladı mı, ne zaman nereden başvuru yapılır?

Gençlik Kampı başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyuruldu. Sosyal, sportif, kültürel ve kişisel gelişim sağlamak adına oluşturulan Gençlik Kampları için gerekli başvurular e Devlet ekranı üzerinden alınacak. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kamplar yaz boyunca belli yaş aralıklarında çocukların gelişimine katkı sunulması adına oluşturuluyor. Peki Gençlik Kampı başvurusu başladı mı, ne zaman? Başvurular nasıl yapılır? İşte 2024 GSB Gençlik Kampı başvuru tarihleri ve ekranı...

GSB Gençlik Kampları başvuru ekranı 2024 | Gençlik Kampı başvuruları başladı mı, ne zaman nereden başvuru yapılır?

GSB Gençlik Kampı başvuru ekranı açıldı. Yaz kamplarına katılmak isteyen gençler için sosyal, kültürel ve sportif birçok faaliyet bulunuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla başvuruları duyurdu. Peki GSB Gençlik Kampları başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

GENÇLİK KAMPI BAŞVURU EKRANI 2024

Gençlik Kampları başvuruları 16 Mayıs itibarıyla başladı. Başvuru işlemleri 7 Haziran 2024 tarihine kadar tamamlanacak.

GENÇLİK KAMPI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GENÇLİK KAMPI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

GSB Gençlik Kampı başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Kamp için yaş sınırlaması da şu şekilde:

12-15 yaş Deniz Kampları
16-25 yaş Doğa Kampları

2002 yılından bu yana Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Kampları, yaz, kış ve tematik dönemlerde gençlere kapılarını açıyor. Ülke genelinde toplam 50 farklı kamp alanında hizmet veren kamplar, 35 ilde bulunan 13 deniz ve 37 doğa kampıyla gençlere çeşitli imkanlar sunuyor.

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GSB Gençlik Kampları başvuru ekranı 2024 | Gençlik Kampı başvuruları başladı mı, ne zaman nereden başvuru yapılır?
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