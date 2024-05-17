GSB Gençlik Kampları başvuru ekranı 2024 | Gençlik Kampı başvuruları başladı mı, ne zaman nereden başvuru yapılır?

GSB Gençlik Kampı başvuru ekranı açıldı. Yaz kamplarına katılmak isteyen gençler için sosyal, kültürel ve sportif birçok faaliyet bulunuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla başvuruları duyurdu. Peki GSB Gençlik Kampları başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
Gençlik Kampları başvuruları 16 Mayıs itibarıyla başladı. Başvuru işlemleri 7 Haziran 2024 tarihine kadar tamamlanacak.
GENÇLİK KAMPI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
GSB Gençlik Kampı başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Kamp için yaş sınırlaması da şu şekilde:
12-15 yaş Deniz Kampları
16-25 yaş Doğa Kampları
2002 yılından bu yana Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Kampları, yaz, kış ve tematik dönemlerde gençlere kapılarını açıyor. Ülke genelinde toplam 50 farklı kamp alanında hizmet veren kamplar, 35 ilde bulunan 13 deniz ve 37 doğa kampıyla gençlere çeşitli imkanlar sunuyor.