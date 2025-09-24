GSB KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TARİHİ 2025-2026: KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, burs ücreti belli oldu mu?

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi KYK burs ve kredi başvuruları öğrencilerin gündeminde. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için lisans, önlisans ve yüksek lisans öğrencilerinin alacağı burs ve kredilerde başvuru tarihleri merak konusu. Başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak duyurunun ardından e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, burs ücreti ne kadar olacak?