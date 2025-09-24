Haberler Yaşam Haberleri GSB KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TARİHİ 2025-2026: KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, burs ücreti belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 24.9.2025 08:00

2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. Üniversite öğrencileri, burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırıyor. Başvurular her yıl olduğu gibi e-Devlet üzerinden alınacak ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yayımlayacağı duyuru ile burs miktarı, kredi tutarı ve başvuru koşulları netleşecek. Peki, 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, burs ücreti belli oldu mu?

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi KYK burs ve kredi başvuruları öğrencilerin gündeminde. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için lisans, önlisans ve yüksek lisans öğrencilerinin alacağı burs ve kredilerde başvuru tarihleri merak konusu. Başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak duyurunun ardından e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, burs ücreti ne kadar olacak?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının kesin tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki takvimler göz önüne alındığında, başvuruların genellikle ekim ayının ikinci haftasında başlatıldığı görülüyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden kabul ediliyor. Başvuru ekranı açıldığında öğrencilerin:

Kimlik ve iletişim bilgilerini,

Öğrenim bilgilerini,

Aile gelir durumunu,

Sosyal ve ekonomik koşullarını,

doğru şekilde doldurması gerekiyor. Yapılan başvurular, Burs ve Kredi Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılıyor.

2024-2025 KYK BURS VE KREDİ NE KADARDI?

2024-2025 eğitim döneminde öğrencilere ödenen KYK kredi ve burs miktarları şöyle;

Lisans (ve ön lisans) öğrencilerine aylık 2.000 TL,

Yüksek lisans öğrencilerine 4.000 TL,

Doktora öğrencilerine ise 6.000 TL.

Henüz 2025-2026 burs miktarı belli olmadı.

