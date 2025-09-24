GSB KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TARİHİ 2025-2026: KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, burs ücreti belli oldu mu?

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi KYK burs ve kredi başvuruları öğrencilerin gündeminde. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için lisans, önlisans ve yüksek lisans öğrencilerinin alacağı burs ve kredilerde başvuru tarihleri merak konusu. Başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak duyurunun ardından e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, burs ücreti ne kadar olacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının kesin tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki takvimler göz önüne alındığında, başvuruların genellikle ekim ayının ikinci haftasında başlatıldığı görülüyor.
KYK burs başvuruları yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden kabul ediliyor. Başvuru ekranı açıldığında öğrencilerin:
Kimlik ve iletişim bilgilerini,
Öğrenim bilgilerini,
Aile gelir durumunu,
Sosyal ve ekonomik koşullarını,
doğru şekilde doldurması gerekiyor. Yapılan başvurular, Burs ve Kredi Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılıyor.