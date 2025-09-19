KYK BURS BAŞVURUSU 2025 GSB | KYK burs ve kredi başvuru ne zaman, başladı mı, şartları neler?

Üniversite öğrencilerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alan KYK burs ve kredi başvuruları için yeni dönem heyecanı başladı. Yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, burs ve kredi süreçlerine odaklandı. Adaylar burs başvuru işlemlerini e-Devlet ekranı üzerinden gerçekleştirecek.. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, hangi tarihte yapılacak? İşte KYK başvuru süreci hakkında bilgiler…
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının kesin tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki takvimler göz önüne alındığında, başvuruların genellikle ekim ayının ikinci haftasında başlatıldığı görülüyor.
Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.