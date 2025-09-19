Haberler Yaşam Haberleri KYK BURS BAŞVURUSU 2025 GSB | KYK burs ve kredi başvuru ne zaman, başladı mı, şartları neler?
Giriş Tarihi: 19.9.2025 16:47

2025-2026 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için geri sayım başladı. Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatını desteklemek amacıyla verilen burs ve kredilerde başvuru tarihleri araştırılıyor. Yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, “KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 2025-2026 KYK burs başvuruları hakkında detaylarç

Üniversite öğrencilerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alan KYK burs ve kredi başvuruları için yeni dönem heyecanı başladı. Yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, burs ve kredi süreçlerine odaklandı. Adaylar burs başvuru işlemlerini e-Devlet ekranı üzerinden gerçekleştirecek.. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, hangi tarihte yapılacak? İşte KYK başvuru süreci hakkında bilgiler…

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının kesin tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki takvimler göz önüne alındığında, başvuruların genellikle ekim ayının ikinci haftasında başlatıldığı görülüyor.

2024-2025 KYK BURS VE KREDİ NE KADARDI?

2024-2025 eğitim döneminde öğrencilere ödenen KYK kredi ve burs miktarları şöyle;

Lisans (ve ön lisans) öğrencilerine aylık 2.000 TL,

Yüksek lisans öğrencilerine 4.000 TL,

Doktora öğrencilerine ise 6.000 TL.

Henüz 2025-2026 burs miktarı belli olmadı.

KYK ÖĞRENİM BURSU BAŞVURUSU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELER?

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

