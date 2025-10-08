GSB KYK ek kontenjan yurt başvurusu ne zaman,hangi tarihte? 2025 KYK ek tercih yurt başvurusu tarihi için gözler GSB’de!

Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurusuyla KYK ek tercih yurt başvuru ekranı erişime açılacak. YKS ikinci yerleştirme ile yükseköğrenime kayıt hakkı kazanan öğrenciler, başvurularını e-Devlet'teki öğrenim bilgilerine göre yapacak. Özel yetenek, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü, depremzede veya ek kayıt hakkı verilen öğrenciler de başvurularını bu dönemde tamamlayabilecek.

Peki, KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır,ne zaman başlıyor?

