GSB KYK ek kontenjan yurt başvurusu ne zaman,hangi tarihte? 2025 KYK ek tercih yurt başvurusu tarihi için gözler GSB’de!

Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurusuyla KYK ek tercih yurt başvuru ekranı erişime açılacak. YKS ikinci yerleştirme ile yükseköğrenime kayıt hakkı kazanan öğrenciler, başvurularını e-Devlet'teki öğrenim bilgilerine göre yapacak. Özel yetenek, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü, depremzede veya ek kayıt hakkı verilen öğrenciler de başvurularını bu dönemde tamamlayabilecek.
Peki, KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır,ne zaman başlıyor?
KYGM, yurt ek kontenjanlarına ilişkin beklenen duyuruyu yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencileri için yurt başvurularının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır."
Başvurular e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.
E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Başvuru süresince özel yetenek, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü, lisans tamamlama, depremzede olup farklı il ve ilçede öğrenim gören özel öğrenciler ve ÖSYM tarafından ek kayıt süresi verilen öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilecek.