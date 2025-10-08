Haberler Yaşam Haberleri GSB KYK ek kontenjan yurt başvurusu ne zaman,hangi tarihte? 2025 KYK ek tercih yurt başvurusu tarihi için gözler GSB'de!
Giriş Tarihi: 8.10.2025 10:53

YKS ikinci tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK ek yurt başvuru tarihi gündemde. 2025-2026 eğitim yılı için ek yerleştirme başvuruları, hiçbir yurda yerleşemeyen öğrenciler için ikinci bir şans sunacak. Başvurular, e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile yapılacak. Bilgilerinde eksiklik olan öğrencilerin, üniversite öğrenci işleri ile iletişime geçerek düzeltme yaptırmaları gerekiyor. Peki, 2025 KYK ek yurt başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte detaylar…

GSB KYK ek kontenjan yurt başvurusu ne zaman,hangi tarihte? 2025 KYK ek tercih yurt başvurusu tarihi için gözler GSB’de!

Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurusuyla KYK ek tercih yurt başvuru ekranı erişime açılacak. YKS ikinci yerleştirme ile yükseköğrenime kayıt hakkı kazanan öğrenciler, başvurularını e-Devlet'teki öğrenim bilgilerine göre yapacak. Özel yetenek, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü, depremzede veya ek kayıt hakkı verilen öğrenciler de başvurularını bu dönemde tamamlayabilecek.
Peki, KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır,ne zaman başlıyor?

KYK 2025 EK TERCİH YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYGM, yurt ek kontenjanlarına ilişkin beklenen duyuruyu yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencileri için yurt başvurularının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır."

KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.

E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK EK YURT BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?

Başvuru süresince özel yetenek, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü, lisans tamamlama, depremzede olup farklı il ve ilçede öğrenim gören özel öğrenciler ve ÖSYM tarafından ek kayıt süresi verilen öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilecek.

GSB KYK ek kontenjan yurt başvurusu ne zaman,hangi tarihte? 2025 KYK ek tercih yurt başvurusu tarihi için gözler GSB'de!
