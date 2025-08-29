Haberler Yaşam Haberleri GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025: Gençlik ve Spor Bakanlığı 4.400 personel alımı sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 29.8.2025 11:11

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından ilan edilen 4400 personel alımı, adayların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Başvuru süreci tamamlanmış olup, Türkiye genelinden binlerce kişi bakanlık bünyesinde görev alabilmek için başvuruda bulundu. Şu sıralar ise gözler, GSB 4400 personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, sonuçlar açıklandı mı, ne zaman ve nereden açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 2025 yılında 4400 kişilik personel alımıyla kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Alım, temizlik görevlisi, koruma ve güvenlik personeli, bakım-onarım elemanı ve tesisatçı gibi pozisyonları kapsıyor. Başvurular tamamlandı ve şimdi adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, GSB 4400 personel alımı sonuçları ne zaman duyurulacak? İşte detaylar...

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 4400 kişilik personel alımı için sonuçların kesin tarihini henüz duyurmadı. Geçmiş alım süreçlerine bakıldığında, başvuru dönemi tamamlandıktan yaklaşık 2–4 hafta içinde sonuçların ilan edildiği görülüyor. Bu nedenle 2025 yılı GSB personel alımı sonuçlarının da çok yakında gsb.gov.tr adresinden erişime açılması bekleniyor.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Destek Personeli (Temizlik)

Grup: 1.251 Erkek

Grup: 1.499 Kadın

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Grup (Lisans): 75 Erkek

Grup (Lisans): 75 Kadın

Grup (Ön Lisans): 554 Erkek

Grup (Ön Lisans): 446 Kadın

Destek Personeli (Bakım ve Onarım / Tesisat): 137 Erkek/Kadın

Destek Personeli (Sıhhi Tesisatçı): 143 Erkek/Kadın

Destek Personeli (İklimlendirme): 220 Erkek/Kadın

PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL TAKİP EDİLECEK?
Başvuruda bulunan adaylar, sonuçlar ilan edildiğinde aşağıdaki yollarla bilgilere ulaşabilecek:

Resmî İnternet Sitesi: GSB'nin resmi web adresi (gsb.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecekler.

Asil ve Yedek Listeler: Sorgulama ekranında hem asil hem de yedek aday listeleri yer alacak.

Ek Bildirimler: Sonuçların açıklanmasının ardından adaylara SMS veya e-posta yoluyla da bilgilendirme yapılması planlanıyor.

