GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025: Gençlik ve Spor Bakanlığı 4.400 personel alımı sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 4400 kişilik personel alımı için sonuçların kesin tarihini henüz duyurmadı. Geçmiş alım süreçlerine bakıldığında, başvuru dönemi tamamlandıktan yaklaşık 2–4 hafta içinde sonuçların ilan edildiği görülüyor. Bu nedenle 2025 yılı GSB personel alımı sonuçlarının da çok yakında gsb.gov.tr adresinden erişime açılması bekleniyor.