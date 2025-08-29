GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025: Gençlik ve Spor Bakanlığı 4.400 personel alımı sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 2025 yılında 4400 kişilik personel alımıyla kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Alım, temizlik görevlisi, koruma ve güvenlik personeli, bakım-onarım elemanı ve tesisatçı gibi pozisyonları kapsıyor. Başvurular tamamlandı ve şimdi adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, GSB 4400 personel alımı sonuçları ne zaman duyurulacak? İşte detaylar...
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 4400 kişilik personel alımı için sonuçların kesin tarihini henüz duyurmadı. Geçmiş alım süreçlerine bakıldığında, başvuru dönemi tamamlandıktan yaklaşık 2–4 hafta içinde sonuçların ilan edildiği görülüyor. Bu nedenle 2025 yılı GSB personel alımı sonuçlarının da çok yakında gsb.gov.tr adresinden erişime açılması bekleniyor.
HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?
Destek Personeli (Temizlik)
Grup: 1.251 Erkek
Grup: 1.499 Kadın
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Grup (Lisans): 75 Erkek
Grup (Lisans): 75 Kadın
Grup (Ön Lisans): 554 Erkek
Grup (Ön Lisans): 446 Kadın
Destek Personeli (Bakım ve Onarım / Tesisat): 137 Erkek/Kadın
Destek Personeli (Sıhhi Tesisatçı): 143 Erkek/Kadın
Destek Personeli (İklimlendirme): 220 Erkek/Kadın
PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL TAKİP EDİLECEK?
Başvuruda bulunan adaylar, sonuçlar ilan edildiğinde aşağıdaki yollarla bilgilere ulaşabilecek:
Resmî İnternet Sitesi: GSB'nin resmi web adresi (gsb.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecekler.
Asil ve Yedek Listeler: Sorgulama ekranında hem asil hem de yedek aday listeleri yer alacak.
Ek Bildirimler: Sonuçların açıklanmasının ardından adaylara SMS veya e-posta yoluyla da bilgilendirme yapılması planlanıyor.