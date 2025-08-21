Haberler Yaşam Haberleri GSB personel alımı sonuçları 2025: Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 21.8.2025 11:50 Son Güncelleme: 21.8.2025 11:50

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı için başvuruları 9-17 Ağustos tarihlerinde kabul etmişti. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Adaylar " Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, GSB personel alımı sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2750 Destek Personeli (Temizlik) 1150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 kişi alacak. Bu kapsamda başvuruda bulunan adaylar ise sonuç tarihine odaklandı. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak sözleşmeli personel alımına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlık taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2750 Destek Personeli (Temizlik) 1150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacak.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru sonuç tarihi henüz açıklanmadı. Sonuçların GSB tarafından eylül veya ekim ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1) Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

2) Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

3) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için KPSS'de 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak müktesep hak teşkil etmeyecektir.

4) Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

