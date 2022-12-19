GSM şirketinin 5 bin hattı çalındı

Türkiye'de faaliyet gösteren ünlü bir GSM şirketinin ürün ve satışından sorumlu iş ortağı, 5 bin adet GSM hatlarının 16 adet firmanın yetkilileri tarafından çalınarak piyasaya sunulduğu ihbarında bulundu. SYL İletişim Pazarlama Ticaret A.Ş., isimli şirket tarafından yapılan ihbarda Türkiye'de 300'e yakın saha satış personeliyle ünlü şirketin iş ortaklığını yaptıkları ve çözüm merkezi olarak faaliyet gösterdikleri anlatıldı.

ÜNLÜ GSM ŞİRKETİNİN 5 BİN HATTI ÇALINDI

Aylık 10 binin üzerinde ürün ve hizmet sattığını söyleyen şirket faturalı olarak kendilerine teslim edilen 5 bin adet hattın 16 şirketin yetkilileri tarafından çalındığını öne sürdü. Söz konusu hatların farklı zamanlarda ve defalarca çalınarak çeşitli müşterilere satıldığını belirten şirket hırsızlık olayının ünlü şirketin kendilerini uyarmasıyla ortaya çıktığını ifade etti.

ÇALINTI HATLAR İNCELEME ALTINA ALINDI

Hatların nasıl çalındığı konusunda herhangi bir açıklaması bulunmayan şirket isim isim sıraladığı firmaların hırsızlık faaliyetinde bulunduğunu çalınan hatlar üzerinde maddi menfaat elde edilerek gelir sağladıkları belirtildi. Şikayet üzerine savcılık çalıntı olduğu iddia edilen gsm hatları hakkında ve 16 şirket hakkında soruşturma başlattı.