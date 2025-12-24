GSS PRİM HESAPLAMA: Yeni asgari ücretle 2026 Genel Sağlık Sigortası primleri ne kadar oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak yeni rakamı belirlemek üzere bugün üçüncü kez bir araya geldi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin buluşacağı toplantıdan çıkan karar, sadece çalışanların maaşını değil; sosyal güvenlik sistemindeki kalemleri de değiştirdi. Peki; GSS primleri asgari ücret zammı sonrası ne kadar olacak?