Haberler Yaşam Haberleri GSS PRİM HESAPLAMA: Yeni asgari ücretle 2026 Genel Sağlık Sigortası primleri ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 24.12.2025 00:54

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı liderliğindeki kritik randevudan rakam çıktı ve asgari ücret belli oldu. Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte birçok kalem de yeniden hesaplanıyor. Bunların arasında Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de var. Peki, 2026 GSS primi ne kadar olacak? İşte detaylar:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak yeni rakamı belirlemek üzere bugün üçüncü kez bir araya geldi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin buluşacağı toplantıdan çıkan karar, sadece çalışanların maaşını değil; sosyal güvenlik sistemindeki kalemleri de değiştirdi. Peki; GSS primleri asgari ücret zammı sonrası ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Asgari ücret görüşmelerinde süreç sona erdi. İlk iki toplantının tamamlanmasının ardından gözler üçüncü toplantının ardından Bakan Işıkhan yeni asgari ücreti duyurdu.

2026 yılı asgari ücret 28 bin 75 TL oldu.

GSS PRİMLERİ NASIL HESAPLANIYOR?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Genel Sağlık Sigortası primleri, primini kendi ödeyenler için 1 Aralık tarihinden itibaren yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarıldı.

2026 GSS PRİMLERİ NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2026 yılı için net 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Asgari ücret zammı sonrası GSS primi aylık 1.981,62 TL, yıllık 23.779,43 TL oldu.

GSS NEDİR?

Ülke genelinde herkesin sağlık hizmetinden faydalanmasını sağlamak adına kurulan hizmetin adı Genel Sağlık Sigortası (GSS)'dir.

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan bu sistem vatandaşların ekonomik gücüne bakılmaksızın işler.

