GSS PRİM HESAPLAMA: Yeni asgari ücretle 2026 Genel Sağlık Sigortası primleri ne kadar oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak yeni rakamı belirlemek üzere bugün üçüncü kez bir araya geldi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin buluşacağı toplantıdan çıkan karar, sadece çalışanların maaşını değil; sosyal güvenlik sistemindeki kalemleri de değiştirdi. Peki; GSS primleri asgari ücret zammı sonrası ne kadar olacak?
Asgari ücret görüşmelerinde süreç sona erdi. İlk iki toplantının tamamlanmasının ardından gözler üçüncü toplantının ardından Bakan Işıkhan yeni asgari ücreti duyurdu.
2026 yılı asgari ücret 28 bin 75 TL oldu.
Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Genel Sağlık Sigortası primleri, primini kendi ödeyenler için 1 Aralık tarihinden itibaren yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarıldı.