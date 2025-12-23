Haberler Yaşam Haberleri GSS primleri ne kadar olacak? 2026 Genel Sağlık Sigortası prim tutarı değişecek!
Giriş Tarihi: 23.12.2025 16:12

Milyonların gözü kulağı bu akşam yapılacak olan asgari ücret 3. toplantısında! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı liderliğindeki kritik randevudan rakam çıkması halinde araştırmalar hız kazanacak. Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte birçok kalem de yeniden hesaplanacak. Bunların arasında Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de var. Peki, 2026 GSS primi ne kadar olacak? İşte detaylar:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak yeni rakamı belirlemek üzere bugün üçüncü kez bir araya geliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin buluşacağı toplantıdan çıkacak karar, sadece çalışanların maaşını değil; sosyal güvenlik sistemindeki kalemleri de değiştirecek. Peki; GSS primleri asgari ücret zammı sonrası ne kadar olacak?

GSS PRİMLERİ NASIL HESAPLANIYOR?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Genel Sağlık Sigortası primleri, primini kendi ödeyenler için 1 Aralık tarihinden itibaren yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarıldı.

2026 GSS PRİMLERİ NE KADAR OLACAK?

1 Aralık tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeyle aylık ödenecek tutar 780 liradan 1.560 liraya çıktı.

Yeni rakam asgari ücret artışı ile belirlenecek.

GSS NEDİR?

Ülke genelinde herkesin sağlık hizmetinden faydalanmasını sağlamak adına kurulan hizmetin adı Genel Sağlık Sigortası (GSS)'dir.

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan bu sistem vatandaşların ekonomik gücüne bakılmaksızın işler.

