Haberler Yaşam Haberleri GSS PRİMLERİ HESAPLAMA 2026: Asgari ücretle belli oldu! Genel Sağlık Sigortası GSS primleri ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 23.12.2025 19:14

Milyonların gözü kulağı bu akşam yapılacak olan asgari ücret 3. toplantısında! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı liderliğindeki kritik randevudan rakam çıkması halinde araştırmalar hız kazanacak. Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte birçok kalem de yeniden hesaplanacak. Bunların arasında Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de var. Peki, 2026 GSS primi ne kadar olacak? İşte detaylar:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak yeni rakamı belirlemek üzere bugün üçüncü kez bir araya geliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin buluşacağı toplantıdan çıkacak karar, sadece çalışanların maaşını değil; sosyal güvenlik sistemindeki kalemleri de değiştirecek. Peki; GSS primleri asgari ücret zammı sonrası ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Asgari ücret görüşmelerinde süreç sona erdi. İlk iki toplantının tamamlanmasının ardından gözler üçüncü toplantının ardından Bakan Işıkhan yeni asgari ücreti duyurdu.

2026 yılı asgari ücret 28 bin 75 TL oldu.

GSS PRİMLERİ NASIL HESAPLANIYOR?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Genel Sağlık Sigortası primleri, primini kendi ödeyenler için 1 Aralık tarihinden itibaren yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarıldı.

2026 GSS PRİMLERİ NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2026 yılı için net 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Asgari ücret zammı sonrası GSS primi aylık 1.981,62 TL, yıllık 23.779,43 TL oldu.

GSS NEDİR?

Ülke genelinde herkesin sağlık hizmetinden faydalanmasını sağlamak adına kurulan hizmetin adı Genel Sağlık Sigortası (GSS)'dir.

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan bu sistem vatandaşların ekonomik gücüne bakılmaksızın işler.

